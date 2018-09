Amikor tavaly kikerült a mozikba a Batmant és Supermant is felvonultató Igazság ligája című film, mindenki bukásról beszélt. Ami érthető, hisz a Warner reménysége „csak” 657 millió dollárt tudott beseperni, vagyis jó esetben is nullszaldós lett. Csakhogy azóta a film megjelent DVD-n, illetve Blu-rayen is, és egész tisztességes összeget gereblyézett össze: világszinten még egy 100 millióval meg tudta toldani a teljes forgalmát (a lemezeladások csak Amerikában eddig 48 milliót hoztak).

A fizikai hordozók piaca nagy áldás Hollywoodnak: nem egyszer előfordult, hogy a mozipénztáraknál felsült produkciókat végül a DVD eladások mentették meg a csődtől. A legjobb példa erre talán Dredd című képregény-adaptáció, ami anyagilag egészen katasztrofálisan teljesített (az 50 millióra kóstáló mozi 41 milliót hozott). A filmet egészen addig a nézők teljes érdektelensége övezte amíg ki nem adták Blu-rayen. Akkor viszont jóformán megduplázta a bevételeit és végül annyira felkapták, hogy a stúdió egy időben még a folytatás elkészítését is számba vette. Most épp egy TV-sorozatot akarnak belőle készíteni.

A lemezpiac viszont már nem sokáig tud mankót adni az amerikai filmgyárnak. Az eladási mutatók ugyanis rohamléptekben zsugorodnak össze. Az olyan online videotéka szolgáltatások, mint a Netflix vagy az HBO GO korában az emberek többsége már nem akarja kézzel fogható formában is beszerezni a kedvenceit. Tavaly emiatt a lemezpiac 14 százalékot esett éves szinten, és ha a trend nem áll meg - márpedig aligha fog-, akkor a stúdióknak még van 4-5 éve és utána hiába számítanak a Blu-rayre, a filmjeiknek már szinte teljesen a jegyeladásokból és a vetítési jogokból kell majd eltartaniuk magukat. A stúdiók utolsó mentsvárának pedig megmaradnak a saját üzemeltetésű netes videotékák: nem csoda, hogy most boldog-boldogtalan saját webes tékát akar nyitni (Amerikában például napokon belül, szeptember 15-én indul a Warner streaming szolgáltatása, a DC Universe).

Mi a helyzet a magyar lemezpiaccal? A kiadók szerint az összeomlás itthon jóformán szinte már meg is történt. Valamennyi helyi forgalmazó keserves állapotokról számol be. Hisz nem csak kis piac vagyunk, de ráadásul itthon a szokottnál is jobban elfogadott a filmes kalózkodás. Viszont a panaszok sokszor kissé ellentmondásba kerülnek a tényleges helyzettel. Persze az nem is kérdés, hogy a hazai DVD/Blu-ray piacon roppant kevés pénz van, viszont az is látható, hogy nem egyszer még a pénztáraknál gyengén szereplő filmek is megjelennek, méghozzá többféle kiadásban is. Például az új Szárnyas fejvadász, ami mind Amerikában, mind nemzetközi szinten jókorát bukott, itthon öt (!) különböző Blu-ray kiadásban jelent meg. Persze ez kiugró példa, de ha csak az augusztust nézzük: a mérsékelten sikeres Ready Player One három, a Tűzgyűrű új része pedig négy különféle kiadást ért meg.

A jelek szerint tehát bár döglődik a hazai lemezpiac, azért az új filmeket még nyereségesen ki lehet hozni. Hogy ez meddig lesz így, az viszont már kérdéses.