Az ázsiai konkurencia és az amerikai védővámok nagy csapást mértek az elmúlt hónapokban az öreg kontinens acélgyártására, ami Magyarországot is érinti. Még a legnagyobb világcég, az ArcelorMittal európai termelését is vissza kellett fogni. Az acélgyártók uniós lobbiszervezete már a Financial Timesban (FT) is sürgette a védővámok bevezetését, mert szerintük több ezer ágazati munkahely van veszélyben.