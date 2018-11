Az ember mindig próbálja félretenni előítéleteit, de egyszerűen nem tehetek róla, amint átlépem a határt, és egy Magyarországtól elcsatolt területre lépek, mindig kicsit összehúzódik a gyomrom, és aggódni kezdek. „Nehogy legyen valami balhé” - mindig erre gondolok. Most is ezt éreztem Szlovákián átutazva, és ezen csak az egyik pihenőhelyen elém tett káposztaleves, és az azt követő sztrapacska segített némileg. A kellemetlen érzés csak a lengyel határt átlépve múlt el varázsütésre.

Krakkó: megtörhetetlenül polgári a Waweltől a zsidónegyedig

Szombaton késő délután meg is érkeztünk krakkói szálláshelyünkre, ahol a recepciónál kis koronás címeres magyar zászlóval fogadtak minket egy művirág vázájába tűzve. Gyorsan lecuccoltam és a küldöttség fiataljaihoz verődve az óváros felé vettem az irányt, amiről már annyi szépet hallottam.

Krakkón látszik, mennyire nem sikerült a történelemnek megfosztania a lengyeleket méltóságuktól, katolikus hitüktől. Templom templomot ér mindenhol, melyeket a derék lengyelek még véletlenül sem hagynak omladozni, megöregedni. Ugyanez igaz az összes többi régi épületükre is, vagy ha egy kicsit mégis öregszenek, az inkább patina rajtuk, mint végleges lepukkanás. Néztem ezt a sok építészeti csodát, amelyek a lengyel néplélek szépre való éhezését hirdetik. A lengyelek lelkét pedig alighanem katolicizmusuk formálta ilyenné. Eszembe jutnak Krzysztof Kieslowski karakterei, akik legtöbbször Varsóban élik életüket a kommunizmus alatt. A fővárost ugyan porig rombolták a második világháborúban, a kommunisták pedig nyilván ott is mindent elkövettek, hogy megfojtsák a polgári világot. A rendező szereplői többnyire mégis polgárok maradtak, még abban a varsói panelrengetegben is. A kinti jelenetekben minden kietlen és szürke, igénytelen. De amint a főszereplő beengedi a nézőket a lakásába, a színek melegebbek lesznek, a környezet pedig sokkal emberibbé, élhetővé válik. Krakkónak ezt kívül-belül sikerült megőriznie. A büszke lengyelek pedig jól láthatóan soha nem fogják elhagyni magukat, hogy olyan embertípussá váljanak, amilyenné a kommunisták szerették volna tenni őket. Legalábbis ezt üzeni Krakkó óvárosának minden téglája a Waweltől, a klezmer bandáktól zengő zsidónegyedig bezárólag. De nem lehetett sokáig bámészkodni, másnap 11-e, a függetlenség napja. Délben már kezdődik a felvonulás. „A reggeli miséről a waweli székesegyházban már így is lemaradok. Nem leszek képes felkelni” - nyugtáztam magamban.



Eltévedt melegbüszkeség zászlók - ez egy másik felvonulás volt

Vasárnap délelőtt a katyńi mészárlás emlékére állított keresztnél, a Wawel tövében gyülekeztek a magyarok. A kereszt közelében egy kisebb templom állt, a mellette elhaladó út két oldalán, helyet hagyva várakoztunk együtt sok száz lengyellel az érkező menetre. A túloldalon egyszer csak megjelent egy csoport két szivárványos LMBTQ-zászlóval, valamint két fehér piros lengyel lobogóval. Hogy ezzel mit akartak kifejezni, nehéz kitalálni, de ha a céljuk a provokáció volt, akkor csalódniuk kellett. Semmi sem történt. A birkatürelmű lengyel ünneplők rájuk hagyták a dolgot. Pedig nem lett volna indokolatlan kérdés: mégis mi köze van az LMBTQ-szimbólumoknak a lengyel függetlenséghez? Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy egy meleg ember nem lehet jó hazafi. De a szivárványos zászló, ami a Bibliában is komoly jelentőséggel bíró természeti jelenséget bitorolja, nem ezt jelképezi, hanem egy erőszakos, agresszív nemzetközi mozgalmat. Egy olyan ideológiát, amely pont hogy le akarja bontani azt, amit a társadalom sok száz éve gondol nemzetről, és több ezer éve a családról. Magyarán az összetartozást, mint olyat akarja újraértelmezni, azok javára, akik képtelenek a többségi társadalom által elfogadott keretek közt élni. De az ünneplők nem horgadtak föl ezen. Az ő napjuk volt, amikor mindannyian megemlékeztek arról, hogy van egy saját országuk, melynek határain belül joguk van arra, hogy ezeket a kérdéseket maguk döntsék el.



Egyenruha kavalkád és Kossuth nóta a meneten

Délben megszólalt a kis templom harangja, majd mikor elhallgatott, a menetre várakozók rögtön belekezdtek a lengyel himnusz éneklésébe. A magyar delegáció egyik tagjától tudtam meg, hogy mióta a PiS kormányozza Lengyelországot az összes versszakot eléneklik.

Aztán lassan megérkezett a menet, és azt kell mondjam: a lengyelek nagyon megadják a módját. A sor elején katonazenekar. Elhaladnak előttünk, és mikor elég messzire érnek, már csak a mögöttük egyszerre lépkedő egyenruhások bakancsát lehet hallani, ahogy találkozik az aszfalttal. „Fujj, ez félelelemkeltő, soviniszta, és amúgy is: már egy régen meghaladott dolog” - mondaná bármelyik sorozatgyártott haladóka latte macchiatoval a kezében. Hát nem, az a normális, ha az ember ezt szépnek látja. Talán még ezekben, a minden pátosztól és hősiességtől undorodó zombikban is maradt némi emberi. Egyszer ők is voltak gyerekek, hajtogattak csákót az oviban március 15-én, vagy képzelték magukat szárnyas huszárnak (hogy a lengyelekről is szó essék), játszották azt, hogy megvédik a hazájukat. De az is lehet, hogy ők már „modern” nevelést kaptak, és születésüktől fogva azt tanulták, hogy mindez nem ér egy kupac lócitromot se.



Visszatérve a menetre: volt ott mindenféle egyenruha, hagyományőrző, régi uniformisok, évszázadokkal ezelőtti viseletek. Jöttek kiscserkészek, apácák, szerzetesek - egyikük magyarul kikiáltott nekünk miközben fejét határozottan felénk biccentette: „Jó napot kívánok!”. Majd széles mosollyal az arcán tovább haladt.

A megbeszéltek alapján a magyarok a Gazetta Polska csoportja előtt becsatlakoztak a menetbe. Mögöttünk valakik a lengyelek közül azonnal elindították a Kossuth-nótát, amit a magyarok egy emberként el is énekeltek. Közben két oldalról folyamatos tapsvihar fogadott minket lengyel részről, csókok repültek felénk, kézfogásokra nyújtott kezek minden irányból. Volt, aki egyszer csak belépett a magyarok közé és tulipánt kezdett osztogatni. Természetesen „Dwa bratanki!”, és „Két jó barát!” felkiáltások hangzottak el percenként, innen is, onnan is. Mindenfelé, ahol többen várakoztak, hogy megnézzék a menetet, hangos tapsvihar kezdődött, amikor meglátták a magyar zászlókat. Fiatalok, öregek vegyesen. Mikor kiértünk Krakkó gyönyörű főterére az ujjongás csak fokozódott. Az ott ünneplőknek magától értetődő volt, kik azok a magyarok, és mit jelent e két nép barátsága. A vidám arcokra volt írva, hogy ez egyszerűen nem kérdés, nem téma. Nekik ez, Fekete-Győréknek meg a Budapest Pride-on való parádézás.



„Sziasztok magyarok!”

A felvonulás vége felé beugrott közénk egy lengyel fiatal és magyarul felkiáltott, „Sziasztok magyarok!”, a vendégek nagy örömére, akik rögtön beszédbe elegyedtek vele. A fiatal tanuló elmondta nekik: többször járt már Magyarországon, és nagyon szereti Budapestet. Aztán puszilkodni kezdett egy magyar hölggyel, szigorúan ragaszkodva a három, arcra helyezett csókhoz, a lengyel-magyar barátság jegyében. Nem hallottam még erről a szabályról, de a puszilkodás tudományához a szláv népek jobban konyítanak, mint mi. Megragadtam az alkalmat, és megkérdeztem, mit üzen a magyaroknak. Azt válaszolta, nagyon örül, hogy itt vagyunk, nem látott soha ennyi magyart egy helyen. Nevetve hozzátette: “kivéve amikor Budapesten voltam”. Azt is mondta, reméli, hogy még legalább ezer évet tölt együtt a két nemzet barátságban. Politizálni nem nagyon akart, de azt elárulta, nem nagy híve a mostani lengyel kormánynak, a PO-t jobban kedvelte. A magyar politikáról viszont egyáltalán nem szeretett volna nyilatkozni. “Nem ismerem eléggé a magyar helyzetet, hogy véleményt mondjak róla” - magyarázta. Viszont amikor három középkorú hölgyet kérdeztem politikáról, mind a hárman rögtön rávágták: természetesen szolidaritást vállalunk Magyarországgal és Orbán Viktorral, utalva a 7-es cikkely mizériára. Később, ismét a főtéren egy egyetemista lány elárulta, támogatja a jelenlegi PiS-kormányt, de Orbán Viktorról és a magyar politikáról ő sem akart véleményt nyilvánítani, szintén arra hivatkozva, hogy nem tud róla eleget. Viszont elmesélte, hogy tavaly ilyenkor családjával Magyarországon járt, és részt vett a lengyel függetlenség napja alkalmából egy találkozón. Azután egy magyar családnál szálltak meg, akikkel azóta jóban vannak, idén pedig ők látogattak el hozzájuk Krakkóba.



Angyalok Krakkó főterén

A függetlenségi menet vége egyébként nem jelentette azt, hogy aznapra elég volt a mókából. Az ünneplők szétrajzottak a városban mint egy megzavarodott hangyaboly, a sétálóutcák és terek pedig késő estig tömve voltak a fehér-pirosr zászlóval járkáló családokkal, fiatalokkal. De az ajándékboltokban és kocsmákban is alig lehetett elférni. Az egyik, a főtértől nem messze álló, kisebb templomból pedig méteres sor lógott ki, annyian mentek misére. Ennek a nyüzsgésnek egy ideig én is egy darabka atomja voltam, igyekeztem is minél több mindent megnézni, de Krakkóban két nap erre egyszerűen kevés. A város egy-két fő látványossága ki is maradt. Nem beszéltem telefonon II. János Pállal, és még a waweli székesegyházig se jutottam el, hogy megnézzem Piłsudski marsall sírját. Majd jövőre meglesznek ezek is.

Hazafelé a buszon Cseh Tamás Krakkói vonat című dala járt a fejemben. Azokra a galambokra gondoltam a város főterén, amikről a zenész is énekelt, és elképzeltem, ahogy néha fölrepülnek olyan magasra, ahol már senki nem látja őket. Ott felveszik valódi, angyal formájukat és onnan vigyáznak a katolikusok - általam kikiáltott - Közép-európai fővárosára. Talán nekik köszönheti Krakkó, hogy elkerülték a második világháború pusztító bombái.