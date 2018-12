Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára ironikusan reagált a New York Times nemrég megjelent cikkére, melynek témája Magyarország és a CEU - persze Soros narratívája szerint. Az abouthungary.hu-n megjelent írásban az államtitkár bírálja a The New York Times-t és megemlíti a Soros-egyetem ügyét is.

„A The New York Times szerkesztőbizottságát rendkívül "izgatja" és "aggasztja" Orbán Viktor magyar miniszterelnök "jobboldali, nativista, nacionalista politikája" - áll Kovács Zoltán közleményében, melyben reagál a Soros-újság által leírtakra.



A brit The Guardian is sajnálatát fejezte ki, hogy Magyarországról „kiszorították a CEU-t". A baloldali brit lapban megjelent cikk szerzője egyébként a Soros-egyetem oktatója, amit az államtitkár is megjegyez.

Kovács aláhúzta, hogy az intézmény teljes mértékben akkreditált Közép-Európai Egyetemként még mindig szabadon működik Magyarországon. A CEU viszont, saját bevallása szerint sem folytat semmilyen felsőfokú képzést az Egyesült Államokban.



Az államtitkár azt is megemlíti, hogy az a New York Times száll most síkra a magyar médiahelyzet miatt, melyről világosan kimutatható, hogy jelentős hirdetési kedvezményeket ad különböző baloldali csoportoknak, ezzel szemben a konzervatív csoportoknak teljes árat kell fizetniük.

Kovács Zoltán emlékezteti a „magyar médiaegyensúly miatt álmatlanul forgolódó” New York Times szerkesztőségét, hogy ma Magyarországon a legnézettebb televíziós csatorna, valamint a legolvasottabb portál is erősen kormányellenes, így az állítólagos jobboldali médiatúlsúly emlegetése csupán hisztériakeltés.

A The New York Times jólértesültsége kapcsán Kovács felteszi a költői kérdést: „Beszél egyáltalán valaki a szerkesztőségből magyarul?”

A The New York Times egyébként már többször is lehozott publicisztikákat Soros György tollából, s az sem titok, hogy a spekuláns a nyáron be is vásárolta magát a lapba.



