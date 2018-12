Terjedelmes cikk jelent a Soros György által is pénzelt The New York Times-ban a magyarországi tüntetésekről. A lap mérhetetlen erőszakról írt, valamint nem fukarkodtak Orbán Viktort szélsőjobboldali politikusnak nevezni.

Bajban lehetnek a számokkal a tengerentúli szerkesztőségben: adataik alapján tizenötezren tüntettek vasárnap, ez a szám azonban jóval több, mint ahányan valóban az utcára vonultak. Jól látható hát, hogy a haladó napilap egy marginális kisebbség létszámát próbálja meg leütött karakterek formájában növelni.



Azonban nem csak a számokkal, hanem a tényekkel sincsenek kibékülve a The New York Times újságírói. Az önként vállalt túlmunka törvény kapcsán azt írják: a kormányzat arra kényszeríti a dolgozókat, hogy évente négyszáz órával dolgozzanak többet.



A tény ezzel szemben az, hogy a törvény világosan kimondja: önként lehet vállalni, közös megegyezéssel, és azt a megfelelő időben ki kell fizetni.



Nyilván azt sem felejtik el megemlíteni, hogy Orbán Viktor a választási rendszernek köszönhetően lett ismét miniszterelnök. Szokásos haladó dogma: ha vereséget szenvedünk a választásokon, hibáztassunk mindent és mindenkit, nehogy be kelljen ismernünk saját hibáinkat.



A drámai hatást a „mérföldeket hóban gyalogló tüntetőkkel” kívánták fokozni, s ha ez nem lenne elég: a Hadházy Ákos Oscar-díjas alakításáról szóló videót is beágyazták a cikkbe.



A Soroshoz több szállal is kötődő napilap Krekó Pétert, a Political Capital elemzőjét kérte fel, hogy értékelje az elmúlt napokat. Krekó - aki többek között a magyar kormányt tartja a legnagyobb álhírgyárosnak - a következőket mondta: nem tudja, meddig fognak tartani a tüntetések, de úgy véli, hogy a tüntetésen részt vevők egy politikai tömböt alkotnak.

Krekó és a Political Capital más munkatársai egyébként előszeretettel szólalnak meg a Magyarországot lejáratni kívánó cikkekben, dokumentumfilmekben. Pont a Soros által is pénzelt New York Times-nak ne álltak volna rendelkezésére, miután az intézet a partnerei között tünteti fel a spekuláns által alapított Open Society Foundations-t?



A liberális lap a végén persze még talált egy diktatúrát kiáltó tüntetőt is, hogy kereken lezárják a cikket. Egy pár hazugság, néhány drámai kép, egy függetlenséggel nem vádolható elemző, és egy diktatúrázó tüntető. Nem vártunk mást tőlük...

Borítókép: PuzzlePix / Dreamstime