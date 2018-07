A tárcavezető a megbeszélésen közölte, a magyar kiskereskedelmi forgalomból 4%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene - folytatva az évek óta tartó bővülést - 28%-kal emelkedett tavaly, miközben a forgalom a 2016 évi 308 milliárdról 2017-ben csaknem 400 milliárd forintra bővült. Ez azt jelenti, hogy az online kereskedelem fejlesztésében még komoly lehetőségek rejlenek, ami az üzletág felfutásához és a fogyasztás bővüléséhez is érdemben hozzájárul. Mint mondta, a tartós gazdasági fejlődés és a keresetek kétszámjegyű emelkedése alapján a kiskereskedelem tartós növekedésére számítunk Magyarországon. Varga Mihály a nap folyamán látogatást tett a Boeing cégcsoportnál is. A pénzügyminiszter a vállalatnál tett látogatás után elmondta, a magyar kormány korábban jelentős összeggel segítette a német Diehl repülőgép-alkatrészgyártó cég mérnöki üzemének létrehozását Debrecenben, amely első számú beszállítója többek között a Boeing-nek is. Hazánk elkötelezett a kutatás-fejlesztés, főként a magas hozzáadott értékű termékek minél szélesebb körű fejlesztésében, amibe a hazai felsőoktatási intézmények is szervesen bekapcsolódtak az utóbbi években – tette hozzá a tárcavezető.