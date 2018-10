Mint arról korábban beszámoltunk, szerkesztőségünk nemrég közérdekű adatigényléssel fordult a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Állam- és Jogtudományi Karához. A kiadott dokumentumból kiderül, hogy az SZTE együttműködési keretmegállapodást kötött egy gyakornoki programra a Political Capital Kft-vel, amelynek Krekó Péter az ügyvezetője.

A Political Capitalről annyit érdemes tudni, hogy weboldalán fellelhető partnerei között szerepel a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány is, ennek tükrében nem is olyan meglepő, hogy a Political Capital előszeretettel ekézi hazánkat külföldön és belföldön egyaránt. Pár hónapja például azzal dicsekedtek Facebook-oldalukon, hogy ők is közreműködtek egy Magyarországot lejárató német dokumentumfilm létrehozásában. Krekó Péter pedig maga járja a különböző médiumokat, amelyekben azt magyarázza, micsoda „elnyomó rendszer" működik Magyarországon.

Nem tartja fenn az egyetem a szerződést Krekóékkal

A Szegedi Tudományegyetem főigazgatója a cikkünkre reagálva elmondta, hogy az együttműködési megállapodás az EFOP 3.5.1-16-2017-00004 számú „Duális és kooperatív képzések és azokat támogató szolgáltatások fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen” című projekt része volt. Ennek keretében a partnerek kiválasztása, továbbá a partnerekkel történő szerződések megkötése a projektben részt vevő kar feladata, figyelembe véve a hallgatói igényeket is.

A program egyébként összesen 800 hallgatót érint, a Political Capital iránt pedig csupán egyetlen hallgató jelezte igényét, így az egyetem közlése szerint „a szerződés nem bír nagyobb jelentőséggel”.

Az egyetem tájékoztatta lapunkat arról is, hogy a szerződés keretei között egyetlen egy hallgatójuk sem végez gyakornoki munkát a Krekó Péter-féle cégnél. Az egyetem közölte, hogy a Szegedi Tudományegyetem központi jogi és gazdasági minőségbiztosítási rendszere – amely természetesen az esetleges politikai vetületeket nem vizsgálja – a szerződést kockázatosnak ítélte meg, ezért azt az egyetem fenntartani nem kívánja.