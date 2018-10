A több órás frakcióülés eredményeként 17 igen, 4 nem és 3 érvénytelen szavazattal kizárták Volner Jánost a frakcióból, valamint felszólították, hogy holnap délig adja vissza mandátumát. A frakcióülés után a párt elnökségi ülésén döntöttek továbbá arról, hogy etikai vizsgálatot indítanak Volner ellen. A döntés miatt Apáti István és Fülöp Erik is kilép a Jobbik frakciójából.

Az egyébként is válságos állapotban lévő, lelkét vesztett párt az elmúlt hónapokban sorozatos botrányaival hívta fel magára a figyelmet. A választás után végbement pártszakadás óta egyre csak sokasodnak a Jobbik belső ügyeiről szóló hírek, így az ideológiailag balratolodó párt már a médiában való megjelenéseivel is az MSZP-re emlékeztet. Az „Ellenállók” (copyright by Gyurcsány) a napokban nyilvánosságra került hangfelvétel szerint saját tagságának is hazudik a pártból történő kilépések valós számáról, így próbálva egyben tartani Vona Gábor örökségét.

