– Természetesen, legalábbis nagyon remélem. A verseny megmutatta, hogy Magyarországon milyen kivételes tehetségek vannak. A verseny véleményem szerint kiválóan ösztönzi arra az újabb generációkat, hogy felvegyék a kesztyűt. Mi nem csak a versenyek alatt támogatjuk ezeket az üzleteket azzal, hogy figyelemhez, kapcsolatokhoz segítjük őket, hanem a verseny után is figyeljük a fejlődésüket, valamint a válogatott közönséget is ösztönözzük a kapcsolatfelvételre a bemutatkozó csapatokkal.

– Oh, hát persze... Az Egyesült Királyságban senki sem gondolja, hogy a vállalkozói lét egyetlen fontos bástyája a mi országunk lenne. A dolog sokkal inkább a kulturális és oktatási rendszer kérdése, hogy az emberek eléggé érzékenyek legyenek a vállakozói attitűdre, amely szerint “a határ a csillagos ég”. Persze sok dolog megtanulható a döntéshozatali folyamatokról, a vezetésről, a csapatmunka mikéntjéről, de a kultúra, az attitűd átadása a lényeg, amit nem is olyan nehéz már az iskolákban a fiatalokba plántálni.

– Őszintén szólva nem tudjuk pontosan, de talán több tényezővel magyarázható. Egyrészt a kiválasztási folyamatainkra nagyon odafigyelünk. Szakértőcsapatunk válogatja ki azokat, akik bemutatkozhatnak a meghívottjaink előtt. És persze, mint említettem, olyan kapcsolatrendszerrel segítünk csapatainknak a későbbi fázisban is, ami mindenképp segíti a túlélésüket. Érdekes módon különösen jó eredményeket érünk el Londonon kívül.

– Főként azzal magyarázható, hogy a londoni startup ökoszisztéma már önmagában is nagyon jó, talán kevésbé van szükség ott olyan segítségre, amelyet mi nyújtunk. Érdekes, hogy az általunk mentorált vidéki csapatok kétszer olyan gyorsan tudnak növekedni, mint a londoniak.

– És hogyan látja az itt, Magyarországon most bemutatkozott fiatal csapatokat?

– Először vagyunk itt, de elmondhatom, hogy egészen kitűnő ötleteket vonultatott fel a 12 csapat, akik láthatóan már eddig is nagyon sokat dolgoztak megoldásaikon. Néhánynak mentorokra, néhányuknak kereskedelmi elosztóhálózatokra, beszállítókra, vagy éppen direkt megrendelőkre van csak szüksége a külpiacokon, például a második helyezett CollMotnak (lásd keretes írást – a szerk.). Kiemelném még a győztes Glove Eye-t is, amelynek találmányával a gyengénlátó emberek is könnyedén olvashatnak újságot, ez kézzelfogható és azonnali eredményt hoz azoknak, akik a Braille-írást értik – nagyon okos megoldás.