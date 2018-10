A 85 oldalas anyagban az szerepel, hogy a technológiai óriásvállalatok az elmúlt években fokozatosan áttértek a cenzúrára, ami komoly aggályokat vet fel a szólás- és véleményszabadság tekintetében. A közösségi háló működését szabályozó jogi keretek közel sem olyan kidolgozottak, mint a hagyományos médiumok (tv, rádió, újság) esetében, és az óriáscégek ki is használják ezt.

Magyarországon sem ismeretlen a közösségi média cenzúrázása, elég Lázár János bécsi videójára, vagy a jobboldali véleményformálók folyamatos letiltására gondolni. Már korábban is írtunk arról, hogy a Facebook egész cenzor-hadsereget tart fenn a liberális mainstreamtől eltérő vélemények elhallgattatására, s most a Google-re vonatkoztatva is vannak bizonyítékok.

George Orwell tíz ujját megnyalná, ha látná, hogy a „haladó és elfogadó” liberális elit milyen módszerekkel építi ki véleménydiktatúráját. A jobboldali-konzervatív vélemények totális elnyomását célzó gyakorlat a liberális világrendet támogatók végső, elkeseredett támadása, hogy hegemóniájukat megőrizzék és sajnos nyerésre állnak.

