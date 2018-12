Megdöbbentő eset látott napvilágot Svédországban: egy szociáldemokrata képviselő szexuális botrányba keveredett egy fiatalkorú migránssal. A Voice of Europe beszámolója szerint a nő egy menekültszálláson lépett kapcsolatba először a fiúval, majd különböző ürügyekkel a lakásába csalta a fiatal férfit.



A tizenhat éves afgán saját bevallása szerint drága mobiltelefont kapott a nőtől, aki azt is megígérte neki, hogy útlevelet fog szerezni számára.



A migráns emellett megfélemlítve érezte magát: a politikus ugyanis a fegyveres erők tisztje is egyben, a fiú szerint a nő szolgálati fegyverét is megmutatta neki. Az afgán ezt úgy értelmezte, ha valami nem úgy történik, ahogy azt a nő akarta, akkor bajba kerülhetett volna.



Az afgán bevándorló azt is elmondta, hogy a nő állítólag szeretett volna teherbe esni tőle.



A bíróságon a baloldali politikus azzal védekezett, hogy kifejezetten a migráns akarta a kapcsolatot, ám nem tagadta, hogy ő sem ellenezte a dolgokat. A testület felrótta a nőnek, hogy a bevándorló kiszolgáltatott helyzetben volt Svédországban, s a szociáldemokrata képviselő ezt használta ki.



