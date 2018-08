Magyar szívvel, tiszta kézzel, józan ésszel – azt mondjátok, hogy ez bennetek még megvan. A Jobbik nem maradt tiszta?

Nem véletlenül választottuk a Jobbik kampányának jelmondatát és a helyszínt sem. Azt, hogy nekünk tiszta maradt a kezünk. De nem véletlenül a Jobbik pártirodája előtt mondtuk el mindezt, ahol a Jobbik pártigazgatójának, Szabó Gábornak is van az irodája.

Szabó Gáborról már eddig is sokat lehetett hallani, hogy ő mozgatta valójában a szálakat a Jobbikon belül. Őtartotta a kapcsolatot Simicska Lajossal is?

Úgy tudom, hogy igen, ő is tartotta a kapcsolatot Simicska Lajossal, és finoman próbálok fogalmazni: megdöbbentően nagy volt a készpénzforgalom a Jobbik háza táján a 2018-as kampányban. 2017 őszétől egészen áprilisig. De ennek felderítését inkább a NAV-ra és a hatóságokra bíznám.



Fotónkon: Szabó Gábor

Fekete pénzek voltak a Jobbikban?

Maradjunk annyiban, hogy megdöbbentően magas volt a készpénzforgalom, de ez a hatóságok feladata, hogy utánajárjanak.

Akkor ennek szól a videóüzenet is? A tiszta kéz?

Párton belül biztosan azt fogják kommunikálni, hogy mi árulók vagyunk, de azért azon elgondolkozhatnának, hogy készítsenek egy számvetést. Mert ha 1-2 ember elmegy egy ilyen szervezetből egy választási vereség után, azt értem. De mivel nem múlik el úgy nap, hogy nem állnak fel emberek, lehet, hogy magukba kellene tekinteniük és a nem a távozókat hibáztatni. Nekünk tiszta maradt a kezünk, igenis magyar a szívünk. Én nem változtam semmit. 15 éve is ugyanígy gondolkoztam, mint most. Ez nem mondható el a Jobbik Magyarországért Mozgalomról.

De ez a változás nem április 8-a után kezdődött. Amikor a Jobbik a kampányban elkezdett balra tartani, Vona Gábor a Spinózában nyilatkozni, akkor nem gondoltad, hogy itt elég volt? Fel kellene állni?

Sokáig tűrtem, hiszen abban bíztam, azok az elvek, amiket én tizenéves korom óta vallok, visszatérnek. Abban is bíztam, hogy a kampány után független újságíróként dolgozhatok. De április 8-a után ez csak rosszabb lett. Olyan mértékű becstelenséget, mint ami a tisztújítási kampányban folyt, én még nem láttam ilyen testközelből. Talán egyet tudok felidézni ami hasonló, az SZDSZ esetét. Felhívnám a Jobbik vezetői figyelmét, hogy hol van most az SZDSZ.

Ugyanaz történt, mint az SZDSZ-nél?

Arra tartanak ők is.

De az elnökválasztáson, ugyanaz történt, mint annak idején az SZDSZ-nél?

Az SZDSZ-nél – ha jól emlékszem - a jelen nem lévő küldöttek nevében szavaztak és így csalták el a választást. Itt nem ez történt. De ez az elnökválasztás sem volt tiszta, ezt ki merem jelenteni. De csak nagyon finoman fogalmazok, mert mindenki ellen pert indítanak. De az biztos, hogy az elnökválasztás előtt már volt olyan politikus, aki pontosan tudta nem csak azt, hogy ki lesz az elnök, hanem azt is, hogy ki lesz a tizennégy alelnök-jelölt közül a hat befutó. Több órával a szavazás előtt. Én azt a rendőrségre bíznám, hogy megítéljék: itt a zsarolás, a befolyással való üzérkedés és a kényszerítés bűncselekmények közül melyikeket követték el és kik.

Akkor miért csak most álltatok fel, hónapokkal az elnökválasztás után?

Mert az elnökválasztás után Sneider Tamás, a Jobbik új elnöke ellátogatott az N1TV-hez és azt ígérte, hogy nem lesz kézivezérlés, minden úgy folyhat, mint a kampány előtti időszakban. Ez nem teljesült. Én nem voltam hajlandó végrehajtani bizonyos feladatokat.



Fotónkon: Sneider Tamás

Mik voltak ezek a feladatok?

Például egy ’56-os hőst, Pongrácz Andrást nem voltam hajlandó lejáratni mocskos módszerekkel, mert a Mi Hazánk mozgalomhoz csatlakozott.

A kampányban vagy a kampány előtt nem volt kézivezérlés?

Amíg Vona Gábor volt a Jobbik elnöke, addig nem volt kézivezérlés. Addig függetlenül működött az N1TV.

Mitől függetlenül?

A párt kézivezérlésétől függetlenül.

De a Jobbik pártalapítványának pénzéből tartják fenn az N1TV-t. Hogy tud függetlenül működni a Jobbiktól?

Nincs ma Magyarországon független médium, a Figyelő sem az. Aki ezt meri állítani magáról, az nem mond igazat. Nyilván a Jobbikhoz köthető. De a G-nap előtt a HírTV is a Fideszhez volt köthető, mégis tudtunk függetlenként Célpontot csinálni és nem volt kézivezérlés. Ugyanúgy, abban a három évben, amíg mondjuk Vona Gábor volt a Jobbiknak az elnöke. Ahogy Orbán Viktor nem szólt bele a HírTV ügyeibe, úgy Vona Gábor sem szólt bele az N1TV ügyeibe.

És ez a kampányban megváltozott?

Nyilván a kampányban át kellet csoportosítani az erőforrásokat arra, hogy bizonyos pártigényeket teljesíteni tudjunk, de ettől függetlenül megpróbáltuk megtartani az N1TV-t azon a független úton, amelyen elindítottuk.

A kampány nem volt sikeres, tehát várható volt, hogy valami változtatást akar az új elnökség, Sneider Tamás.

A kampány nem az N1TV miatt nem volt sikeres, hanem azok miatt a tanácsadók miatt, akik tizesével jelentek meg a párt körül.

Kik? Például Török Gábor?

Én vele soha nem találkoztam, de voltak ilyen pletykák, hogy komoly szerepe volt a Jobbik és Vona Gábor kampányában.



Fotónkon: Török Gábor és Vona Gábor

Ahogy említetted, sokan azt mondják – nemcsak a Jobbikon belül, kommentekben is olvasni – hogy árulók vagytok. Elhagyjátok a süllyedő hajót. Ráadásul Te nem is először, hiszen hasonló videót készítve távoztunk a HírTV-től a G-nap után. Akkor is sokakat meglepett a döntésed, hogy miután kijelentettük, hogy Orbán nem g*eci, te elmentél a Jobbik-közeli TV-hez, amely pártot szorosan összekötötték Simicska Lajossal. Nincs ebben valami ellentmondás?

Nem egy süllyedő hajóról van szó. Mi mellett kellett volna kitartanom az N1TV-nél? Én kitartottam amellett, hogy cenzúrázatlan, kézivezérlés nélküli újságírást szeretnék végezni. Biztosan én élek álomvilágban, de két és fél évig ez működött. Működött, hogy szabadon dolgozhattunk, anélkül, hogy bárkit letiltottak volna a műsorból.

Ki lett letiltva?

Például a radikálisok, akik nem tetszettek a Jobbik épp aktuális vezetésének. Éppen ahogy fordult a széljárás. Én nem tartom magam árulónak, nem érzem, hogy menekülnék a süllyedő hajóról. Ha menekülnék, akkor be lenne biztosítva a helyem. Háromgyerekes családapaként nem könnyű meghozni egy ilyen döntést. Pont ugyanúgy gondolom, ahogy három éve. Abban sem akartam részt venni, hogy a HírTV-t balra kormányozzák, mint ahogy ebben sem akarok részt venni, ami most folyik a Jobbiknál.

Akkor most hova mentek, hogyha – ahogy említetted - nincs Magyarországon független médium?

Független médium tényleg nem létezik, de az más, ha valakinek a gazdasági érdekei szerint kell dolgozni és valamit irányítani, de az nem politikai kézivezérlés.

De akkor most nincs hova menni?

Nincs.

Senkinek?

Senkinek.