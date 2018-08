Megtartotta a HírTV új vezetése az állománygyűlést , melyen bejelentették, hogy milyen változások várhatóak a csatornánál. A bejelentésen ott volt Kálmán Olga is, aki távozik a csatornától. Teljes a csatorna új vezetésének névsora, a szakmai irányítást Liszkay Gábor kezébe adta Nyerges Zsolt. Kálmán Olga mellett több simicskista újságíró és szerkesztő is távozik a csatornától.

Délelőtt 10 óra körül megérkezett Nyerges Zsolt, a HírTV új tulajdonosa a televízió épületéhez. Vele együtt jött a helyszínre Liszkay Gábor, Szikszai Péter, Mentes Katalin és Korda Judit is. Kálmán Olga is időben megérkezett a helyszínre, az új tulajdonossal közösen lépett be az épületbe.

Meg van a HírTV új vezetése

Az állománygyűlésen elhangzott, hogy az új tulajdonos mellett Liszkay Gábor médiatanácsadó, Korda Judit általános vezérigazgató-helyettes, Répási Bálint vezérigazgató, Szikszai Péter tartalomért felelős vezérhelyettes, Mentes Katalin pedig hírigazgató lesz a csatornánál.

Nyerges Zsolt szakmai kérdésekbe nem kíván beleszólni, csupán a tulajdonosi jogokkal eljáró feladatokat fogja ellátni. A szakmai irányítást Liszkay Gábor fogja vezetni a csatornánál. Liszkay Gábor a G-nap után a Magyar Nemzettől, a Lánchíd Rádiótól és a Hír TV-től távozott újságírókkal közösen Magyar Idők néven új napilapot indított, mely 2015. szeptember 1-jén jelent meg először.

Távoznak a simicskista munkatársak

Kálmán Olgát információink szerint menesztették, ami nem meglepő, hiszen gyenge nézettséget produkált Kálmán Olga műsora azalatt a másfél év alatt, ameddig a tévét szolgálta. Gyakran előfordult az Origo szerint, hogy a szintén ellenzéki attitűdű hírtelevízió, az ATV hasonló időben sugárzott, hasonló jellegű beszélgetőműsorát Rónai Egonnal közel háromszor annyian nézték.

Csintalan Sándor szintén távozik a csatornától, a Szabadfogás című műsor megszűnik. Csintalan szerda délelőtt a tévé székháza előtt tudósítóknak azt mondta a jövőjéről, hogy vagy kirúgják, vagy önként távozik.

Szintén távozik Tarr Péter, aki másfél éve még azt nyilatkozta, hogy Simicskával folytatott beszélgetései alapján biztos benne, hogy 2022-ig megoldott a csatorna finanszírozása. Mint akkor mondta, "médiapiaci és politikai szempontok miatt is úgy néz ki, hogy ugyanazt kell csinálnunk 2022-ig, mint jelenleg".

A távozók között van a csatorna G-nap előtt is ott lévő műsorvezetője, Bodacz Balázs, illetve több műsor felelős szerkesztője, Zimon András is.