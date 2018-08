A 444 már az elején tálcán kínálja a lehetőséget Trouvé-nek, hogy együtt sajnáltathassák szegény Svédországot, amiért a csúnya kormánypárti sajtó olyan negatív színben tünteti fel a skandináv államot. A nagykövet gyorsan el is mondja, hogy Svédországban minden tök happy, no go-zónák nem is léteznek, és a tömeges bevándorlásnak semmilyen veszélye nincsen. Ez mind csak a magyarok fejében létezik, persze…

Kár, hogy a világháló tele van a bevándorlókhoz köthető zűrös svédországi történetekkel, amelyekről még a megaliberális New York Times vagy a BBC is beszámol néha-néha, amikor eltévesztik a szerkesztőségben az irányt.

Ilyen például az a történet, hogy valamikor az év elején egy gránát végzett egy chilei bevándorlóval, aki még Pinochet rendszere elől menekült Svédországba, gondolván: ott majd biztonságban lesz. Szintén a liberális New York Times írta meg ezzel kapcsolatban, egy rendőrségi jelentésre alapozva, hogy a bandaháborúkat egyértelműen az integráció kudarca okozza Svédországban. A kutatások szerint az utcai bandák tagjai csak 24%-ban tartoznak etnikailag is a svédek csoportjába, és mindössze 42%-uk született az országban. Ennek egyik folyománya, hogy a jobbára bevándorlókból álló bandák évente több tucat gránátot hajigálnak egymásra.

A gránátok "használata" Svédországban 2015-ben ugrott nagyot (valamilyen furcsa oknál fogva a migrációs válság is akkor kezdődött). Abban az évben 45 gránátot foglaltak le, 10 viszont még így is felrobbant valahol. A következő évben 55 darabot foglaltak le, viszont már 35 robbant fel. Ez 2017-ben némileg mérséklődött, a rendőrség akkor 39 gránátot foglalt le és 22 robbant fel.

Persze Svédországban nincsenek no go-zónák. Ezt a nagykövet piros tollal, háromszor aláhúzta. Ebből a szempontból a svéd hatóságok kommunikációja nagyon fegyelmezettnek mondható, az országban ugyanis látványosan mindent megtesznek azért, hogy ez a kifejezés partvonalon kívülre kerüljön. A svéd rendőrség ugyan beszámol “veszélyes”, vagy “sebezhető” környékekről, de kötik az ebet a karóhoz, hogy ezek nem no go-zónák. Nyilván kicsit sem politikai indíttatású ez a szómágia.

Pedig az sem új információ, hogy Svédországban nem csak a szervezett bűnözés jelent problémát. A Swedish Defence University jelentése szerint az elmúlt évtizedben megtízszereződtek az extrém iszlamista elveket vallók a skandináv országban. A tanulmány nem csak azt írja le, hogy mennyivel nőtt azon muszlimok száma Svédországban, akik radikális nézeteket vallanak, de azt is feltárja, hogyan vettek részt az országban található mecsetek és a közösségi média az iszlamisták megtízszereződésében, majd terrorcselekményeket elkövető csoportok megalakulásában. Vajon a Swedish Defence University a magyar kormánypárti sajtó egyik svédországi szatellitje? Aligha.

Ne felejtsük el megemlíteni a legutóbbi eseményeket se, amikor svédországi maszkos bandatagok autókat gyújtogattak és robbantgattak fényes nappal. Ezekről a fejleményekről mégis hogyan kellene beszámolnia a magyar sajtónak, ha nem negatívan? “A multikulti egyik legfőbb előnye Svédországban, hogy mindenki megtalálhatja a neki tetsző szórakozási és feszültséglevezetési módot”. Valami ilyesmire gondoltak?

Az sem igaz, hogy mi magyarok látjuk csak ijesztőnek a svédországi helyzetet. A tősgyökeres svédekről sem lehet azt állítani, hogy elégedettek lennének azzal, ami az országukban zajlik. A bevándorlásellenes Svéd Demokraták soha ilyen népszerűek nem voltak. Komoly esély van rá, hogy a közelgő választásokon a legnépszerűbb párttá váljanak. Ez sok mindent elárul arról, milyen a hangulat az országban, a Szociáldemokraták ugyanis több mint száz éve (1914 óta) Svédország legerősebb pártja.

Nem is tűrhették tovább ezt az állapotot, ami veszélyezteti a régóta létező hegemóniájukat, és gyorsan meg is egyeztek a Facebookkal, hogy cenzúrázza a szociknak nem tetsző tartalmakat.

Mindezen információk birtokában (mert csodálnám, ha a jól informált 444 szerkesztőségének figyelmét ezek a fejlemények elkerülték volna) volt mit kérdeznie a Soros-bolgnak a svéd nagykövettől.

Ehelyett ilyen kemény kérdésekkel próbálták “sarokba szorítani” Trouvé-t:

“Sok esetben a kormányközeli magyar sajtó igen sötét színben tünteti fel a svédországi életet: növekvő bűnözésről, no-go zónákról, a migráció okozta óriási gondokról számolnak be….”

“Van magyarázata arra, hogy miért ábrázolja Svédországot ilyen sötéten a kormánypárti sajtó Magyarországon?”

“Nem látnak párhuzamokat az orosz állami propaganda és a magyarországi között, amikor Svédországról vagy más nyugati államokról van szó?”

Így fogalmaz meg tökéletes alákérdezéseket a 444 "objektív" újságírója.