A sorozatos botrányok után a Jobbik elnöke kínos magyarázkodásba kezdett, elkeseredett módon igyekszik tagadni a hang és videófelvételek által bizonyíthatóan kirekesztő megnyilvánulásait. Sneider még Vona Gábornak is sok, ennek ellenére a Jobbik mostani elnöke nem kíván lemondani.

A Ripost a múlt héten közölte azokat a periratokat, amelyek szerint Sneider nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott, amiért társaival botokkal és kábeldarabokkal ütött, majd megrugdosott egy védekezésre képtelen embert. Ugyancsak a múlt héten a Hír TV hozta nyilvánosságra azt a videót, amelyen a pártelnök felesége náci karlendítéssel pózol az esküvői fotózásukon. Egy másik felvételen pedig az látható, hogy Sneider Tamás és neje remekül szórakozott, amikor a lakodalomban egyik barátjuk egy ismert televíziós műsorvezető állítólagos nemi identitásán viccelődött. A paródiát előadó vendég, az afrikai származású Fekete Pákót, - ahogy gúnyoson fogalmazott -, Sneider Tamás „kedvencét” is utánozta, nagy sikert aratva. „Ők voltak még akkor ez a vendégmunkás, te hogyan mondtad? Ez a ni..er kö..ög.” – hangzik el a felvételen.

Egy szintén nemrég előkerült hangfelvételen pedig Sneider Tamás egy gárdistával kapcsolatban arról beszélt, jobb, ha valaki muszlim hitre tér át, mintha zsidó lenne. A HírTV számolt be arról is, hogy már elnökké választását követően Sneider arról beszélt, hogy a cigányoktól is megvédi az országot. A Jobbik vezetője úgy véli, ő az az erős ember, aki, ha kell, „mindenkit agyonüt”.

Sneider igyekszik tagadni a valóságot

A sorozatos botrányok után Sneider Tamás kétségbeesett magyarázkodásba kezdett. Az ATV műsorában azt mondta, kivágtak „néhány anyagot egy beszélgetésből, azt manipulálták és megpróbálták így eladni”. Hozzátette: az elmúlt 28 évben tett bármely nyilatkozatát a mai napig tudja vállalni.

Felesége karlendítése kapcsán is nevetséges magyarázatot adott. Szerinte a karlendítésről beugorhat a náci karlendítés azoknak, akik nem ismerik, „milyen az igazi náci karlendítés”, de szerinte erre a történetre is teljes valótlanságokat fűztek fel, például azt, hogy a felesége náci jelszóval köszönt.

A kirekesztő megnyilvánulásairól elhíresült pártelnök végső elkeseredettségében megpróbálta magát megsajnáltatni a nézőkkel és azt állította, hogy a felvételek nyomán telefonon, emailben és Facebookon is fenyegetéseket kap, a családja szerinte veszélybe került, ezért már el kell gondolkodniuk azon is, hogy kérjenek-e személyi védelmet.

A műsorvezető felidézte Vona Gábor megszólalását is a Sneider Tamás feleségéről kikerült videó kapcsán, aki bocsánatkérésre szólított fel emiatt. Sneider ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ez Vona Gábor magánvéleménye, szerinte abban a videóban semmilyen rossz szándék nem volt. Hozzátette: az ügy kapcsán fog is találkozni elődjével, mivel szerinte Vona megjegyzése „olajat öntött a tűzre” és nem a legjobb nyilatkozat volt az ex-elnök részéről.