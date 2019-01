A Privátbankár fedezte fel azt az Anonymus-csoport által nyilvánosságra hozott titkos brit pszichológiai hadviselési akciót, amelynek - micsoda meglepetés - Krekó Péter, illetve Rácz András személyében magyar szereplője is van. Ráadásul mindketten a Political Capital nevű cégnél dolgoznak, és eddig nem cáfolták a híreket. Az akciót a brit külügyminisztérium és a NATO mellett a Facebook is pénzelte: úgy vennék fel Ukrajnát a NATO-ba, mint Romániát és Bulgáriát az EU-ba. Éretlenül.

Ez a hidegháborús uszítás egyébként is kifutó modell, hiszen a U.S. State Departmentben, mint korábban az FBI-ban, Mike Pompeo amerikai külügyminiszter már rendet rakott. Kipaterolta a Soros-Clinton-McCain-féle soft politics híveit, így a szabad világ vezető hatalma már nem avatkozik barátai és szövetségesei belügyeibe.

És itt jön a képbe Soros György. Piaci hírek szerint a nagy spekulánsnak jelentős pénze ragadt Ukrajnában, ezért is sürgeti 2014-től kezdve az üzenőfüzetének számító New York Timesban és Guardianban, hogy az EU vállaljon pénzügyi garanciát a korrupt oligarchák fogságában vergődő Ukrajnáért.

Krekó Péter munkássága és Soros György “filantróp” törekvései a Soros-terv 2.0 mentén is találkoznak. A hazai Soros-hálózat feketeövesei még tavaly tavasszal - szintén egészen véletlenül - a Political Capital munkatársaival tartottak munkaértekezletet a New Pact for Europe-ról. Ezt a tervet decemberben az a 2010-ben és 2014-ben is látványosan megbukott Bajnai Gordon mutatta be, akit a Soros-hálózat (a parlamenti bohócellenzék tehetetlensége miatt) láthatóan politikailag újrahasznosítana.