Véglegessé vált, hogy nem indul gender szak többé, de akik megkezdték a tanulmányaikat, be is fejezhetik. Született néhány nekrológ, gyászolnak a haladók, és azt hazudják, hatalmas veszteség érte a tudományt.

Szívhez szóló nekrológban búcsúztatja a progresszív sajtó a társadalmi nemek tanulmányának megszüntetését, szerintük innentől kezdve már soha többet senki nem foglalkozhat olyan fontos témákkal, mint a nők munkaerő-piaci helyzete, az elöregedés, a jövedelmi különbségek. Azért felesleges ilyen gyenge csúsztatásokkal manipulálni, mert ezeket a klasszikus szociológiai témákat miért ne lehetne a meglévő társadalomtudományi karok szociológia, vagy gazdasági szakán tanítani vagy kutatni. Eddig is ott kutatták döntő többségében, a gender szakosokat jobban érdekelte az, hogy a mesékben elnyomják a női szereplőket.

Csúsztatnak és manipulálnak, amikor a fenti témákat siratják, mert ha gondosan végigolvasták az ELTE gender szakának tematikáját, ott olyasmiket találhattak, hogy Bevezetés a feminista irodalomba, Antidiszkrimináció és emberi jogok a társadalmi nemek perspektívájából, Férfikutatások, Társadalmi nemek a szakpolitikákban. Szabadon választható kurzusok között pedig többek között Feminista filozófia, Gender-nyelvészet, Szexuális kisebbségek.

A nagy együttérzés azért is hamis, mert bő egy hete történt, hogy a haladó sajtó komoly felületet szentelt a nemrégiben az Egyesült Államokban kipattant botránynak, amikor is néhány tudós kamu és röhejes gender-témákban írt - az elvárt és szokásos gender-nyelvezetet használva - áltudományos cikkeket, és azokat sorra megjelentették mértékadónak tartott társadalomtudományos lapok. A hazai haladó sajtó is hosszasan elemezte, hogy a társadalomtudományokat leuralja egy jellegzetes balliberális narratíva, ami agresszív természetével ellehetetleníti az érdemi párbeszédet, kisajátítja és a maga ideológiája felé hajlítja a témákat. Ezeknek a kisebbségek jogaival, LMBTQ aktivizmussal foglalkozó csoportoknak valóban húsába vág, hogy nem folytathatnak ellenzéki politizálást kedvükre a katedráról, de egyúttal megnyílik a lehetőség arra, hogy belépjenek a nyilvános politikai térbe és megméressék magukat, nyílt sisakkal, már ha szabad ilyen patriarchálisan sztereotipikusat írni haladó feminista tudós nők esetében.

Persze nem marad el az a csúsztatás sem, hogy mekkora pofon ez a hazai felsőoktatásnak, mert bármikor megszűnhetnek szakok, sérül az autonómia - írják sorra az üres paneljeiket. Ezzel szemben a valóság az, hogy szakok tényleg bármikor megszűnhetnek, és indulhatnak helyettük újak, mint ahogy intézmények is megszűnhetnek és alakulhatnak újak, ha a fenntartó alapos indokot lát erre. Így működik ez a modern demokráciában, a hitbizományok kora lejárt, még ha nehezen is fogja ezt fel a hazai balliberális kórus. De mielőtt elmerülnék az apokalipszisben, tegyük gyorsan ide a jó hírt, hogy gender-témákkal továbbra is lehet foglalkozni egyéb társadalomtudományi vagy gazdasági szakokon, mi több indul egy családpolitika szak is a Corvinus Egyetemen, szóval fel, fel tanulásra.

