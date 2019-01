Mintegy 31 focipályányi méretű raktárat épít fel Belgiumban a világ legnagyobb, leggyorsabban terjeszkedő nagykereskedelmi portálja, a kínai Alibaba. A raktárbázis nagy csapást jelenthet a helyi nagykereskedelemre, még akkor is, ha a kiskereskedők jobban járhatnak. A kisebb boltok ugyanis az unión belül, vámmentesen, az eddigi 3-4 hetes átfutással szemben pár nap alatt vásárolhatnak majd közvetlenül a kínai óriástól.

Az Alibaba Európába jön! – első pillantásra nem is tűnik olyan nagy hírnek, ám valójában hatalmas változásokat hozhat ez a lépés. Miért? Mert eddig a kiskereskedők többsége nagykereskedők közbeiktatásával rendelt, vásárolt Kínából. Vámkezelni kellett, viszonylag nagy tételben behozni, dolgozni, utánanézni, nyomozni, próbálkozni.

Most ez az egész folyamat jelentősen leegyszerűsödik. Egy kis cipőbolt, ajándékbolt, fodrász, autószerelő vagy mezőgazdász is közvetlenül vásárolhat majd az eredeti (azaz nem a túl sok köztes kereskedő jelentős hasznával növelt) kínaihoz sokkal közelebbi – értsd: 30-50 százalékkal alacsonyabb – árakon. Méghozzá úgy, hogy nem kell heteket, elegendő pár napot várnia az árura, amely az EU-n belülről, a hatalmas Alibaba raktárból érkezik majd.

A kereskedelemnek két igazi szerencséje van. Az egyik az, hogy a vevők mindent azonnal akarnak, tehát érdemes lehet közelebb lenni, helyi kiszolgálást fenntartani, akkor is, ha lesz nagy raktár, csak okosabban kell majd csinálni. A másik pedig, hogy az Alibaba nagyon lassan tud csak mozdulni (a központ két év múlva készülhet majd el), illetve a vámot és az áfát azért ki kell fizessék ők is – ellentétben a mai vámkezelési gyakorlattal, amelyen Európa-szerte ma is sok termék átcsúszik, illetve nem megfelelő értékén kerül vámolásra.

Nézzük akkor a részleteket: az Alibaba – első lépésként – épít egy 220 ezer négyzetméter alapterületű bázist Belgiumban, a Liége-hez közeli repülőtér mellett. Ez csaknem 31 futballpálya méretének felel majd meg! A beruházásra pedig 75 millió eurót, azaz közel 25 milliárd forint szánnak. Ráadásul ez lesz az első ilyen kínai központ.

Persze exportközpontnak van „álcázva” a dolog, mert a bejelentés szerint a központ Kínába irányuló forgalma az első öt évben meghaladja majd a 200 milliárd eurót. De nyilvánvalóan a forgalom ellenkező irányú is lehet.

Hol leszünk tehát néhány év múlva? Mi fogyasztók rövid távon jobban járhatunk, hiszen egyes termékeket még olcsóbban kaphatunk meg azzal, hogy a digitális kínai „nagybani piac” közelebb költözik hozzák. Ugyanakkor még tovább koncentrálódik a kereskedelem, még inkább két-három lépcsőssé redukálódik, így csak Magyarországon több ezer, jelenleg nagykereskedelemben dolgozó alkalmazott munkája kerülhet veszélybe, ha a partnereik egyre nagyobb része fog közvetlenül az európai-kínai logisztikai központból vásárolni. Mi több, a horvátoknál és Magyarországon is tervez régiós raktárközpontokat a kínai mega méretű vállalat.