Agyonjáratott szólamok, nagy baloldali moralizálás, csípőből jövő, ám meggondolatlan kormánykritika, az értelmiség képzelt trónján észt osztó szépkorú baloldali agytrösztök. Mindannyian ismerjük a jelenséget, a baloldal veteránjait, akik olyanok már, mint egy Lagzi Lajcsi szám a lakodalomban: sokszor hallottuk őket, és unalmasak. Szavazzon, ki volt a legunalmasabb "szakértő a baloldalon 2018-ban! Garantáljuk, 2019-ben is azok lesznek.

Kéri László, aki azóta sem érti

A politológus Kálmán Olga gyakori beszélgetőpartnere volt, véleménye szerint a csodafegyver a Fidesz ellen a magas részvételi arány lehetett volna, csak nem jött be a jóslata, ahogy már erre korábban is felhívtuk a figyelmet. A narancssárga választási térképet látva csak ennyit tudott mondani: "Ez egészen elképesztő!".

Lengyel László, akinél csak a kardigánja szürkébb

Volt már politikai Miki Egér, kultikus szürke kardigánjáról politológusi citromdíjat neveztek el. Lengyel László annak a félművelt magyar politikai elitnek a kirakatfigurája, akiknek reformkommunista (igazából marxista) tudása a nyugatról hozott morzsákkal kiegészítve a rendszerváltozást és az 1990-2010 között elvesztegetett húsz évet meghatározta. Amikor éppen nem “titkos királycsináló”, állandóan világvégét jósol és azt várja, hogy ha a hazai ellenzék erre képtelen, akkor majd a nyugat, vagy a londoni piacok fogják megdönti az immáron harmadszor is kétharmaddal megválasztott kormányt.

Török "egyrészt-másrészt" Gábor

A politológus, akinek semmitmondó elemzései mára fogalommá váltak. Laikusok gyakran hivatkoznak rá, pedig Török Gábor előrejelzéseit nem lehet komolyan venni. Kedvenc szófordulata az "egyrész-másrészt", és gyengébb napjain Jobbik által levezényelt kormányváltást vizionál. Az erősebbeken is.

Vásárhelyi Mária, aki minden függöny mögött fasizmust lát

Kérlelhetetlen antifa, sztahanovista buborékfújogató, mindenről van véleménye, de mindenről valahogy ugyanaz jut az eszébe. Olyan szöveget nem szívesen ír le, amelyben nincsenek benne a dédelgetett kulcsszavak: az uszítás, a szélsőjobboldali csaholás, a jogos elégedetlenség és az éhező tömegek, bezzegszlovákia, bezzerománia, ezzel nagyjából át is tekintettük publicisztikai tevékenységét, és megismertük azt a világot, amit a buborékban lévő rajongóinak vetít. Gyűlöletkampányról ír sokat, csak azt nem veszi, hogy ő maga folytatja azt.

Vértes András, a gyémánt fokozatú szakmaiatlanság

A hosszúra nyúlt késő Kádár-kori múlt emblematikus figurája. A "szakértő" archetípusa, aki látszólag távol tartja magát mindenféle politikai sárdobálástól és kizárólag szakmai alapokon nyilvánul meg. A kulcsszó a beágyazottság és a szakmaiság. Mind szakmailag, mind emberileg be is ágyazódott a mindenkori MSZMP-MSZP hátországba. Még a párt miniszterelnök-jelöltje is volt - szintén kizárólag szakmai alapon. A rendszerváltó kommunista elit hagyományaihoz híven gyorsan ráérez a korszellemre - kizárólag szakmai alapokon -, és szép csendben gyémánt fokozatú multilevel marketing pápává nőtte ki magát. A munkásosztály nevében - kizárólag szakmai alapokon.

A közgazdász gyakran ismételt szólamai közé tartozott a gazdasági növekedés fenntarthatatlansága, előszeretettel becsülte alá a növekedési adatokat, mintha minden nap „fordított napot" tartana a gazdasági szakember.

Vekerdy Tamás, alternatív valóságépítő

A szülők és tanárok összeugrasztója, a házi feladat kérlelhetetlen ellensége, az iskola tekintélyének legnagyobb hatású rombolója. A liberális nevelés hazai élharcosa szívesen felszabadítaná a gyerekeket mindennemű kötelességtudat alól, kizárólag az ő érdekükben, mert szerinte a szabadság termeli csak ki azt a tehetséget, ami minden viselkedni képtelen gyerekben lakozik. Az utóbbi években baloldali megmondóemberként is funkcionál, minden mikrofon láttán megkezdi a diktatúra, a fasizmus, emberellenes szavak ismétléses permutációját.