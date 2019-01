Nem csak Európában, hanem Dél-Amerikában is bevett szokás egy jobboldali vezető hiteltelenítése azáltal, hogy fasisztának, nácinak és rasszistának bélyegzik őt. Most a gazdasági válságtól szenvedő Venezuela kommunista elnöke nevezte a brazil kormányfőt modernkori Hitlernek - számol be az esetről az amerikai Daily Caller.