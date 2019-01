A nemzetközi Izrael-ellenes mozgalom, a BDS



Szerte a világban kampány folyik Izrael ellen, ám ez a fajta antiszemitizmus teljesen új keletű: a zsidó állam elleni támadások már nem a szélsőjobbról, hanem a szélsőbalról érkeznek. A modern antiszemitizmus pedig az úgynevezett BDS kampányban öltött testet. A BDS egy betűszó, melyek az angol Boycott, Divestment and Sanction szavak kezdőbetűiből állnak össze. A szavak magyarra lefordítva a következők: bojkott, elidegenítés vagy izolálás és szankciók.



A BDS egy nemzetközi mozgalom, melynek célja Izrael állam tönkretétele hosszú távon, mindezt a palesztin érdekére hivatkozva. A BDS több szervezetet is tömörít, idén januárban Izrael húsz ilyet tett közé, ezek közül hat volt amerikai központú.



A mozgalomhoz csatlakozott szervezetek és személyek, akik között sok művész, professzor és újságíró is található, a legkülönbözőbb módszerekkel próbálnak nyomást gyakorolni a zsidó államra: hol negatív hangvételű cikkekkel, hol izraeli termékek bojkottjával, hol pedig zsidók kirekesztésével.



A zsidó állam ellenségei az amerikai egyetemeken szerveződnek



Az Egyesült Államokban a zsidó állam ellen hirdetett politikai, gazdasági és kulturális jellegű háború az egyetemek világában talált kedvező táptalajra. Az Izrael által közétett listán szereplő hat amerikai szervezet többsége is diákok által szervezett tömörülés.



Ezeket, a nyíltan Izrael-ellenes és szélsőbalos csoportokat támogatja, nem is kevés pénzzel, Soros György, akiről köztudott, hogy szintén zsidó származású. A spekuláns az általa alapított két szervezet segítségével pénzeli a modern antiszemitizmus amerikai bástyáit. Egyik, a magyarok számára is jól ismert Nyílt Társadalom Alapítvány (Open Society Foundations, azaz OFS), a másik pedig a Tides Alapítvány. A második szervezet egy elosztó központ: a Tides utalja ki az összegyűjtött pénzeket a szélsőbalos és antiszemita csoportoknak.



Ilyen szélsőbalos és antiszemita tömörülés az Izrael által is figyelt American Friends Service Comittee (AFSC), amely a tengerentúli kampuszokon működik. A szervezet a honlapján a már megszokott Soros-féle módszerekkel dolgozik: az egyenlőségre és a szolidaritásra hivatkoznak, egyfajta morális piedesztára emelve saját magukat. Az AFSC legnagyobb sikerének a Hewlett Packard és a Sodastream amerikai vállalatok Izraelből történő kivonulását tartják - ahogy ezt a Breitbart is megemlíti összefoglaló cikkében.



Ez a szervezet 2017-ben közel 33 millió dollár támogatást kapott, aminek a jó részét a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány finanszírozta.



Az AFSC szorosan együttműködik a Students for Justice in Palestine (SJP) nevű, szintén Soros által pénzelt szervezettel. A palesztinokat támogató szervezet a szó szoros értelmében keresztes hadjáratot folytat az amerikai egyetemeken Izrael ellen. Az SJP egyik fő támogatója a Legal Palestine nevet viselő szervezet, ami hivatalos weboldalán pénzügyi partnerként jelöli meg a Tides Központot, Soros elosztásért felelős szervezetének, a Tides Alapítványnak az egyik ágát.



Természetesen a feministák sem maradhatnak ki: ezt a radikális irányzatot a CODEPINK (Rózsaszín Kód) csoport képviseli, amely szintén bojkottot hirdetett Izrael ellen. Honlapjukon a jelenlegi, republikánus kormány ellen szerveznek tüntetést a harcos feministák. A Soroshoz köthető, Tides Alapítvány négy év alatt 110 000 dollár összegben támogatta a feministákat.



A feminista szervezet nemrég tartott egy Woman March nevű felvonulást, aminek semmi köze nem volt a nők jogaihoz, ellenben az egész tüntetés Izrael-ellenes volt. A meneten részt vettek Soros különböző szervezetei, amelyeket összesen 246 millió dollárral támogatott. A hírhedt Black Lives Matter 650 000 dollár, míg a New Israel Fund (NIF), amelynek feladata a zsidó állam kritizálása 837 500 dollár támogatást kapott.



A név alapján megtévesztő, de szintén Izrael-ellenes szervezet, a Jewish Voice for Peace, melyet ki is tiltottak a zsidó állam területéről. A szervezet magát antirasszistaként deklarálja saját honlapján, ám elveik és céljaik ugyanazok, mint a többi, BDS-mozgalomhoz tartozó szervezeté: a nemzetközi közösség előtt hitelteleníteni Izraelt és gazdasági nyomást gyakorolni Jeruzsálemre.



Prominens demokraták Soros zsebében



Az egyetemistákon kívül amerikai demokrata képviselők is közel állnak Soroshoz, és az által támogatott BDS-mozgalomhoz: Bernie Sanders, vagy a bukott floridai képviselő, Andrew Gillum. Előbbi az American Civil Liberty Union (ACLU) lelkes támogatója, annak a szervezetnek, amely jogi úton szeretné elősegíteni a zsidó állam izolálását. Az ACLU, ahogy a már fentebb említett szervezetek, szintén Soros alapítványain keresztül kapják a pénzt. Az ACLU konkrétan 50 millió dollárt kapott a tőzsdespekulánstól, egyik legjobban kitüntetett szervezete. Andrew Gillum pedig a Dream Defenders szimpatizánsa, mely szintén Izrael bojkottjáért küzd.



Soros György és Izrael viszonya



Soros Izrael-ellenességét sosem titkolta: 1995-ben azt nyilatkozta, hogy ő nem szeretne a zsidó nemzet része lenni, míg 2011-ben kijelentette, hogy Izrael a közel-keleti megbékélés legnagyobb kerékkötője. A magánszemélyként aktív külpolitikát folytató milliárdos pénzével és világszerte kiépített hálózatával szeretné ellehetetleníteni Izraelt. Ezekhez olyan jelszavakat használ, mint a „béke", „egyenlőség" vagy „igazságosság".



Célja nem más, mint a jelenlegi izraeli kormány destabilizálása, és a Közel-Kelet felbolygatása. Ehhez felhasznál mindent és mindenkit, amit tud: egyetemistákat, dollármilliókat, demokrata képviselőket, feministákat, radikális baloldaliakat és palesztinokat egyaránt.

