A jelenkori macedón hatalom üldöztetésnek tenni ki Nikola Gruevszki, volt macedón miniszterelnököt politikai múltja és véleménye miatt – erre a következtetésre jutott a Bevándorlási- és Menekültügyi Hivatal.

Az exkormányfő elmondta, hogy Magyarországra Albánián, Montenegrón és Szerbián keresztül jutott el. Gruevszki még Tiranában kereste fel hazánk nagykövetségét, ahol menedékjogi kérelmet adott be.



Amíg nem jutott el Magyarországra, úti okmányként a személyi igazolványát használta, ami érvényes volt a balkáni országokban.

A szerb határnál mutatta fel a nagykövetségtől kapott egyszeri utazásra jogosító okmányát, s hazánk területére legálisan lépett be.

A menedékjog iránti kérelmet a volt miniszterelnök azzal indokolta, hogy a jelenlegi macedón kormány antidemokratikus lépésekkel, mindennemű jogi bizonyíték nélkül akarja elvenni a szabadságát, visszaélve az ügyészi és bírósági rendszerrel. Gruevszki szerint koholt vádak alapján eljárások indultak ellene, amelyek folyamán a bírók súlyos szabálytalanságokat követtek el és jogszerűtlen döntéseket hoztak.



A baloldali kormány erős nyomást gyakorolt a bíróságokra Gruevszki, állítása szerint öt eljárást is kezdeményeztek ellen, koholt vádak alapján. A köztársasági elnök kegyelemben részesítette a politikai válság megállítása végett, de a bíróság ezt sem fogadta el – a kormány nyomására.



Nikola Gruevszki a menekültügyi hatóságnak beszámolt arról is, hogy idén szeptemberben a hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelemért felelős állami bizottsághoz fordult, elmagyarázva, hogy a bíróság és Dobrila Kacarska bíró diszkriminálták őt a Tank elnevezésű ügyben. A testület november 15-én a javára hozott döntést, majd leváltották a bizottság tagjait részrehajlással vádolva őket. Ezt követően a bíróság villámgyorsan ítéletet hozott és kétéves letöltendő börtönbüntetéssel sújtotta a volt macedón miniszterelnököt. Gruevszki emlékeztetett arra, hogy két héttel az ítélet meghozatala előtt a jelenlegi kormányfő a médiában kijelentette: a bíróság ki fogja mondani a volt miniszterelnök bűnösségét.



A macedón politikus arról is beszámolt, hogy bűnözők üzengetnek neki a börtönökből, többször is halálosan megfenyegették.



Fotó: www.hungarytoday.com