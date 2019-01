A „Think Progress” azaz a dallamos nevű „Gondolkodj haladóan” internetes oldal szerkesztője úgy véli, hogy ha megtámadnak egy nőt, akkor védekezés előtt meg kell győződnie a támadó szándékairól. Akkor is, ha fegyverrel fenyegetik.

Az amerikai sajtóban nagy visszhangot váltott ki, hogy Zack Ford, a „Gondolkodj haladóan” liberális portál szerkesztője kiakadt azon, hogy egy huszonöt éves chicagoi nő lelőtte a támadóját. Az LMBTQ szubkultúrához tartozó szerkesztőt az sem zavarta, hogy a nőre fegyvert fogott a támadója, elítélte az önmagát megvédő nőt, ráadásul a konzervatív oldalt is megtámadta egyben.



A progresszív LMBTQ aktivista közösségi oldalán azt írta, hogy a konzervatívok most biztos örülnek, hogy a nő a fegyverét használta. Ford szerint azonban egy rablás miatt nem kell lelőni senkit, először a nőnek „meg kell győzödnie a támadó szándékairól”.



A haladó portál szerkesztője csak azt felejtette el, hogy a nőt megtámadták, fegyvert fogtak rá, s csak ezért lőtte nyakon támadóját, nem pedig hobbiból. Megvédte magát a törvényi kereteken belül, de a liberális Fordot ez nem érdekelte, a nőt hibáztatta, mert meg merte védeni magát.



Az eset nagy felháborodást váltott szerte az Egyesült Államokban, hiszen egy fegyverét legálisan használó, a saját életét megmentő nőbe kötött bele a haladó téboly egyik komisszárja. Persze Ford nem ezzel a megszólalásával verte ki először a biztosítékot, többször is hangoztatta, hogy a nőknek és a férfiaknak ugyanazt a zuhanyzót és mosdót kellene használniuk publikus helyeken. .



Zack Ford később törölte a bejegyzését, és elnézést kért Zack Ford később törölte a bejegyzését, és elnézést kért

Borítófotó: PuzzlePix / Tumeyes, Dreamstime