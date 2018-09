Hihetetlen, milyen címekkel képesek lehozni egyes balliberális orgánumok azt a jó hírt, hogy egyre több közmunkás szerez piaci állást. Az ATV egyik, napokban megjelent riportja például a következő címet viseli: „Már közmunkásokból is hiány van az országban”. De a mindenkit, mindenkor alulmúló 444 most is hű volt önmagához, és ezzel a címmel szemlézte az ATV anyagát: „A siklósnagyfalui és a szügyi polgármester már amiatt panaszkodik, hogy a közmunkások átmennek a versenyszférába”. A szívünk megszakad! Főleg, hogy eddig azt kellett hallgatnunk, hogy a program nem más, mint rabszolgamunka, és amúgy sem alkalmas arra, hogy az abban résztvevő nehéz sorsú embereket a munkaerőpiacra terelelje.

Mint kiderült: de, nagyon is képes! Ez okozhatott is némi fejfájást a haladó szerkesztőségekben, míg duplagondol alkalmazásával kisütötték, hogyan kellene „objektíven” beszámolni erről a hírről. Aztán megoldották, mint mindig. Ebből lett az, hogy nem is Óceániával állunk háborúban, soha nem is velük harcoltunk, hanem Keletázsiával. Vagyis: soha nem volt a közmunkaprogrammal bajunk, sőt sajnáljuk a polgármestereket, akiknek ezentúl vállalkozásokat kell megfizetniük a közmunkások helyett.

Egy kis agytorna, és huss! El is tűnt minden a 444-es munkatárs fejéből, amit arról írtak, hogy csak a piac, a piac, a piac, meg hogy ez a program a szegény emberek kizsákmányolása.

Mégis, mindezen erőlködés ellenére a 444-nél még mindig magas színvonalon nyomják a propagandát. Ezt a befejezést legalábbis tanítani kellene: “A polgármesterek arra is panaszkodtak, hogy a közmunkások foglalkoztatásának nem fog segíteni az sem, hogy a tervek szerint szigorítani kívánják a feltételeket, mert sok helyen a még megmaradt közmunkásokat is a versenyszférába fogja mozdítani. Pedig a kormányzati propaganda egyik fontos eleme volt, hogy a közmunka célja, hogy visszaterelje az embereket az aktív munkaerőpiacra, de ez az ombudsman szerint sem megy könnyen, a kormány tavaly óta a közmunkásoknak a versenyszférában való elhelyezkedését ösztönző programot is folytat.”

Ha elsőre nem értjük, mi történt, semmi gond. Ez a lényege: a hipnózis. A 444 újságírója képes arra a csavarra, hogy ugyanabban a bekezdésben egyszerre sajnáljuk a polgármestereket, amiért fogynak a közmunkásaik, és higgyük azt, hogy csak a kormánypropaganda üzenetei szerint hatékony a program. Ez utóbbit egy 2015-ös, tehát majdnem három éves ombudsmani jelentésre hivatkozva kívánják alátámasztani.

Pedig vannak ám újabb adatok is. A Magyar Idők idén augusztusban írta meg, hogy az elmúlt két évben nagyjából százezer főt vettek fel a cégek a versenyszférába, olyanokat, akik így kikerültek a közmunkaprogramokból. Ellentétben a korábbi tendenciákkal, 2016 előtt ugyanis nem szívesen alkalmaztak a vállalkozások közmunkásokat. Így aztán külön nevetséges 2015-ös jelentésekre hivatkozni ebben a témában. Jó, hogy nem egy 50-es évekbeli termelési regényt vettek elő...

A végére pedig adjuk át magunkat a kárörömnek, és nézzünk meg néhány címet, amelyekkel az elmúlt pár évben a 444 szerette volna némileg orientálni - persze kizárólag az objektivitás irányába - a közvéleményt:

A Belügyminisztériumban is rájöttek arra, hogy ha valaki közmunkás lesz, jó eséllyel az is marad

Nincs kiút a közmunkából

Minden nemzetközi példa alapján is rossz irány, amerre a magyar közmunkaprogram halad

Most pedig következzen a személyes kedvencem:

A közmunka csapdába zár, és újraépíti a feudalizmust

Bizony, a 444 a nagybetűs SZAKMA szinonimája.

Borítófotó: Figyelő montázs (PuzzlePix/Dreamstime)