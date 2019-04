Ledó Ferenc hozzátette, hogy a kereslet-kínálat alakulásától függően az árak hetente is változnak.



Ismertette, az import a paprikaféléknél, paradicsomnál és kígyóuborkánál a legjellemzőbb, de az árak már kezdenek összeérni. Jelenleg a boltokban megtalálható paprika és paradicsom 70-80 százalékban magyar, az arány május közepére 95 százalék fölé emelkedik.



Kitért arra is, az aszályos időjárás miatt tavaly kevesebb burgonya termett, mára gyakorlatilag elfogyott a belföldi termesztésű kínálat, május végén, június elején jelenik meg a korai magyar burgonya, akkor csökkenhetnek az árak is.

Borítófoót: Paradicsomot szed egy dolgozó az Árpád-Agrár Zrt. szegvári üvegházában 2019. április 11-én. Ezen a napon egy új palántanevelő üvegházat adott át a cég. (MTI/Rosta Tibor)