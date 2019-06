Az idei évben is gondok merülhetnek fel Zugló költségvetése kapcsán – derül ki a Figyelő birtokába jutott dokumentumokból. Elhalasztott beruházások mellett is folyószámlahitelre van szüksége a kerületnek, hogy a kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, és bár ingatlaneladásokat is terveznek, ezek eredményessége kétséges.