Néhány óra téblábolás után valahogy gyanúsan könnyen adja magát az igazság, hogy a Magyarok Országos Gyűlése valóban az és annyi, aminek mutatja magát: fantasyrajongók cosplaytalálkozója. Ez a néhány nap, amikor bármit, bárkinek, bárhogyan meg lehet csinálni a hagyományőrzés nevében. Olyan, mint azoknak a dél-amerikai keresztényeknek a húsvét előtti három napja, amikor minden bűnt elkövethetnek, mert az Atya és a Szűz fájdalmában lehunyja szemét, a Fiú pedig a kénköves bugyorba száll alá. Senki nem lát semmit. Mi viszont ott voltunk, és pontosan láttuk, mi történt. Kezdjük ott, hogy sokan tudatlanságból összekeverik, de akadnak, akik szándékoltan összemossák a két rendezvényt. Pedig a Magyar Turán Alapítvány és Bíró András Zsolt antropológus által életre hívott Kurultáj úgy viszonyul a barantaguru Vukics Ferenc által összetrombitált Magyarok Országos Gyűléséhez, ahogyan Dargay Attila Vukja Gát György Kis Vukjához. Azaz: igénytelen, fröccsöntött másolatai csak az eredetinek. A Kurultáj egy működő modell, amely illeszkedik a kormány által meghirdetett keleti nyitás programba, és egyirányú tartalma, konkrét üzenete van.

A két rendezvény közötti szervező és az azokat látogató keménymag között komoly feszültség van. Bíró András Zsoltot kérdezem az ügyről, aki elmondta: a 2007-es kazakisztáni hagyományőrző törzsi gyűlés (a Kurultáj elődje) megrendezése után fogalmazódott meg többükben, hogy szükség lenne egy a magyarországi hagyományőrzők szövetségével létrejövő nagy találkozóra, mert nincsen egy olyan nagy és átfogó ünnep, amikor emlékezhetnek a magyar ősökre. Vukics Ferenc ehhez mindössze annyiban kapcsolódik, hogy ebbe a 2007-es magyar delegációba beengedték az általa szerveződő „barantásokat is. Vukics tehát semmilyen szerepet nem játszott a Kurultáj kezdeti lépéseiben, egy külső kör része volt, egy meghívott vendég. Magát a Kurultáj nevet is Bíró András Zsolt és egy kazak barátja találta ki, a keleti delegációk, a keleti kapcsolatok és kutatóintézetek-egyetemek beszervezését is Bíró szűkebb ismeretsége húzta be a rendezvény keretei közé.

A 2008-as első Kurultáj idején Bíró szinte minden magyar hagyományőrző csapatot felkeresett, és hívta őket, vegyenek részt a szövetségben. Így és ekkor kerültek az akkor még ismeretlen „barantások a Kurultáj közelébe, sokat segítettek a tábor körüli tennivalókban, maga Vukics szpíkerként üzemelt a rendezvény alatt. Ezen az első, a vártnál sokkal nagyobb érdeklődést kiváltó gyűlésen, egy nagy tűz körüli „szer során a résztvevők megfogadták, hogy két év múlva újra Kurultájat szerveznek. Ezt a szövetséget kihasználva, senkivel nem egyeztetve, hónapokon belül megalapított egy zavaros, folyamatosan változó politikai és ezoterikus elemekkel operáló mozgalmat, a Magyarok Szövetségét, amivel kiemelte a „barantásokat a Kurultáj kötelékéből. Ezek után Vukicsot azonnal kizárták a Kurultáj szervezőcsapatából, aminek egyébként oka volt az, amit politikailag képviselt, valamint hogy a „barantáról pillanatok alatt kiderült, munka és szaktudás hiányában a hagyományőrzést lejárató sarlatánkodássá fajult. Vukics tevékenysége egyébként a nemzeti radikális körökben sok emberben felkeltette azt a régi paranoiát, miszerint ezt az embert bomlasztani építették be közéjük.

Felrúgva a kétéves megállapodást, 2009-ben önállóan tető alá hozta az első Magyarok Országos Gyűlését, amit a szándékoltan zavaros kommunikációnak köszönhetően sokan egy újabb Kurultájnak hittek. Itt nagy ívű ezoterikus kinyilatkoztatások hangoztak el a susogós gatyás hagyományőrzés jegyében, de egy összetákolt alkotmányt is megfogalmaztak, amit el is küldtek Sólyom Lászlónak. A köztársasági elnök érthető okokból nem reagált rá. A Magyarok Országos Gyűlése tehát Vukics Ferenc rosszul szervezett, fejetlen partizánakciójának tekinthető, amelyről az is kérdéses, hogy egyáltalán a jó szándék hozta-e létre, és nem a mindenáron tenni akarás öngyilkos hülyesége, esetleg a pillanatnyi nyerészkedés reménye.

A 2018-as Magyarok Országos Gyűlésén, Ópusztaszeren a magyar ultraradikalizmusba szálltunk alá, ahonnan sokak számára nincsen ébredés, nincsen visszatérés. A Mátrix-trilógia orákulumát megszégyenítő profetikus szövegáramlatok elkeverednek a hőségben és szügyig porban is fekete surranóban poroszkáló szkinhedek cigilejmolásával, az SS-be vágyódó, de oda alsóbbrendűnek minősített és a fejkörzős teszteken csúnyán elbukó szláv törmeléknépek kamuszkítáival, a lila londínerruhás barantásokkal, akik bizonyos vad teóriák szerint „legyőznék még a szamurájokat is. Romantikus erőszak-pólóban elővezetett, masszív piások bőgatyás alkoholakrobatikája a Makovecz-épületek tövében. Kőkemény szociohorror fekete öves katasztrófaturistáknak. Mindez „teszkógazdaságos matyóhímzéssel és túldíszített céllövölde-romantikával körbearanyozva, egészen a fizikai rosszullétig.

Bugacon egy a testvérnépek közötti, a leglényegét tekintve multikulturális törzsi gyűlés zajlik le a Kurultáj keretein belül. Az itt jelenlévők azonos irányhoz tartoznak, nem kergetnek a tudományosság kereteit az őrületig szétfeszítő, túllihegett fantasytörténeteket, hanem évtizedes munka árán fejtik vissza és élik meg a sztyeppei kalandozásokon, a vér és nyelv és vallási keveredéseken, az évszázados változásokon átformálódott nemzeti identitásuk magját: a türk eredetet. Bíró András Zsolt baráti körének célja a kereszténység, a nyugatba való betagozódás előtti kulturális rokonság megismerése és felmutatása azért, hogy minél többen felismerjék: a magyar nép nem gyökértelen, nem eredet nélkül való, hanem már korábban része volt egy az európai­hoz hasonló, kiterjedt és erős államteremtő közösségnek. Annak minden diplomáciai felhangjával, mert ez egy olyan nemzetimázs-rendezvény, ahol ami magyar, az erősnek és vonzónak látszik. Akkora embertömeget mozgatva meg, amire csak egy agresszíven marketingkezelt, a konzumelőadók első vonalát felmutató fesztivál képes, úgy, hogy a Kurultáj kezdete óta annyi médiafigyelmet sem kapott, mint a Sziget Fesztivál egyetlen VIP-fellépőcelebje. Az analógia áll, a Kurultáj a magyar nemzettudat Woodstockja. Azzal a különbséggel, hogy az ösztönös és szükségszerű vágy a mainstreammel szembeni ellenállásra, a nemzetért való kiállásra itt idővel saját, rögzített és jól szervezett formát kapott.

És valóban, nincsen semmi vadkapitalizmusba, a konformizmus extremitásába átgázoló fesztiválhangulat, nincsenek mindent, az emberi jelenlétet letaroló, irritálóan brand builder franchise-elemek, sikerült megőrizni az ellenkulturális ünnepalapjelleget. Ugyanakkor ebből, az ellenkulturális magból, a Gyurcsány-kormány elleni lázadás (Bíró és a Kurultáj több szervezője vastagon részt vett a 2006-os eseményekben) felhajtóerejéből erednek azok a még jelenleg meglévő zavaró anomáliák is, mint a gárdaegyenruhára hajazó biztonságis srácok jelenléte, ami valamiféle önrendelkezést, nem teljes beépülést, a határok össze nem mosódását sugallja. A gárdista-utánérzetű szekusok jelenléte kifejezi: a rendezvény kezdeti politikai identitása sértetlenül megmaradt.

A Magyarok Országos Gyűlésének ópusztaszeri bazársorán nézelődve feltűnik, hogy a könyvesstandokon a natúr antiszemita tárgyirodalom (Marschlakó Lajos-művek) között megbújik itt-ott a Talmud, illetve egyéb, a zsidó valláshoz köthető szertartáskönyv. Később a barantabemutató a Vukics-féle élőképfőpróbájára sodródunk: bolhacirkuszszerű attrakció. A botokkal hadonászó, ostorral csattogtató fiúk-lányokról az Indiana Jones és az elveszett frigyláda fosztogatóinak idevágó jelenete jut eszembe: széthúzódik a tömeg, a kardforgató előrelép, Indy pedig egyetlen westernmozdulattal lelövi a bajnokot. De feltűnt, hogy van olyan tarkopasz kobak is a barantások között, amire tetoválva van az SS reklámszövege: „becsületem a hűség. Bíró András Zsolt pedig – kérdésemre reagálva – szabatos mondatokkal írta körül a „barantát mint jelenséget: „Az egészet ahhoz hasonítanám, amikor van egy nagyon komoly népviselet, mondjuk a kalotaszegi vagy a mezőségi, és a hozzá tartozó gyönyörű néptánc, majd ezzel szemben divatba jön egy mesterségesen kitalált bóvli tánc, a palotás, amit zsinóros, zöld és értelmezhetetlen ruhában járnak, és akkor erre rámondják: nesze, ez a magyar kultúra.

Nekem azok a lakótelepi trafóházakra felragasztott hirdetések jutnak eszembe a kilencvenes évekből, amelyek a Shaolin templomok kungfutitkait ígérték a felszabadított, de a vadkapitalizmus élelmességére nem felkészített, tévé előtt hadonászó Brúszlíknak is. Ezt a gyakorlati szélhámosságot követte el az önmagát a radikális oldal Steven Seagaljának kikiáltó Vukics Ferenc is. Az, hogy ezt sokan sajnos elhitték, azt jelenti, hogy a nemzeti oldal egy része még mindig a kulturális hajléktalanság állapotában van.

Meg kell találni a formát, ahogyan segíteni lehet rajtuk, vagy ha menthetetlenek, akkor nem kell támogatni, bátorítani őket, mert ezt a Vukics-horrorskanzent maga Kádár János sem rendezhette volna be kártékonyabban a magyar nemzeti oldalról. Minden ott volt a Magyarok Országos Gyűlésén, amiért a nemzeti oldal évtizedeken át vesztesnek érezte magát. A vesztes, hülye gyerek pozíciójából, akitől mindig elveszik az uzsonnáját.

Végezetül mi sem jellemezhetné jobban az egész Vukics-féle Magyarok Országos Gyűlése-jelenség általános borzalmát, mint az a szcenárió, amikor egy férfi, aki egész nap az önmagára gemkapcsozott hirdetésekkel téblábolt a perzselő napon, mindezt a kínszenvedést egyetlen kétségbeesett cél érdekében kiállva. Mert ahogyan a testén lógó fehér lapokra írt betűtípus félelmetesen ordította a rettenetes igazságot: „természetgyógyász vagyok, allergiás pacienst keresek.