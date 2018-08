Calais-ban és környékén a migránsoknak köszönhetően a helyzet ismét fokozódik, egyre inkább kezd hasonlítani az egy évvel korábbi állapotokra. Akkor Európa egyik legveszélyesebb migránstábora állt a város határában. A hétvégén három összecsapás is történt a település körzetében, amelyben 9-en sérültek meg súlyosan. Közülük 2 rendőr.

Calais-ból elég könnyű átjutni Angliába, ez nagyjából a legfőbb oka annak, hogy a migránsok ott gyülekeznek. Mivel nagy számmal vannak jelen, folyamatosak a kisebb-nagyobb összecsapások. Mostanra a helyzet odáig fajult, hogy minden héten legalább egy súlyos sérüléssel járó balhé tör ki az északnyugat-franciaországi város vonzáskörzetében. A legutóbbi hétvégén pedig három ilyen is volt.

Először szombaton esett egymásnak két bevándorló, mindketten kórházi ápolásra szorultak az eset után. Miután az orvosok ellátták őket, a rendőrök mindkettejüket letartóztatták.

Ezután jött a hétvége csúcspontja, amikor is 60-70 szudáni és eritreai migráns csapott össze. A helyszínen volt kettő rendőr is, akik megpróbáltak közbeavatkozni. Mindketten megsérültek, az orvosi jelentések szerint szerencsésen megúszták az történteket, komoly sebesüléseket nem szereztek. Négy migráns ugyanakkor komolyabban megsérült a tömegverekedés során. Hárman súlyos fejsérülést szenvedtek, a negyediknek pedig a válla és a keze sérült meg. A használt fegyvereket tekintve ez nem is meglepő, hiszen bottal, vasrúddal felszerelkezve érkeztek a bandák a csata helyszínére.

A vasárnapot sem tölthették nyugalomban a helyiek, akiknek az élete 2015 óta gyökeresen megváltozott. Nagyjából 11 óra felé egy húszas éveiben járó szudánit támadt meg egy csapat eritreai migráns. A srácot durván összeverték és megbotozták, később a tűzoltók mentették meg – írja a Valeurs Actuelles.

Borítófotó: Botokkal felfegyverkezett migránsok Calais-ban 2018. február 1-jén. (MTI/EPA/Johan Ben Azzouz)