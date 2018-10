A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) nyolcadik Be Smart versenyének nyertes startupjai a Ruhr Summiton, a Ruhr-vidék legjelentősebb, kiállítással és B2B találkozókkal összekötött startup konferenciáján mutatkoznak be ezekben a napokban Bochumban.

A BVK és Magyarország Düsseldorfi Főkonzulátusa másfél éve tartó, intenzív együttműködésének köszönhetően számos magyar startup ért már el üzleti sikereket az Észak-Rajna-Vesztfália régióban.

A BVK és Digitale Stadt Düsseldorf Egyesület 18 hónappal ezelőtt írt alá együttműködési megállapodást, melynek céljaként a felek az Észak-Rajna-Vesztfália tartományban jelentős hagyományokkal rendelkező ipar és az innovatív vállalkozások, startupok közötti partnerségek kiépítésének elősegítését jelölték meg. Az elmúlt másfél év során a BVK és a németországi partnerek számos rendezvényt hívtak létre Budapesten és a tartomány különböző városaiban.

“Másfél év alatt nyolc alkalommal, összesen közel 40 startupunk mutatkozott be a tartományban, közülük sokan sikeres üzleteket kötöttek, van, aki már itteni leányvállalatot is alapított. Továbbá hat budapesti rendezvényünkön vettek részt a német innovációs ökoszisztéma meghatározó szereplői. Az igazán intenzív együttműködés számos sikersztorit eredményezett, s remélem a most bemutatkozó csapatok is nagyon jó kapcsolatokat tudnak indítani e két napban” - mondta Szalai Piroska, a BVK kuratóriumi elnöke.

Örvendetes, hogy a BVK-val közös együttműködés eredményeképp egyre több magyar startup épít ki helyi üzleti kapcsolatokat Észak-Rajna-Vesztfáliában - hangsúlyozta Elena Matekina, az Nrw Invest vezetője.

A Ruhr Summit központi témája idén a digitalizáció: virtuális valóság, kiterjesztett valóság (VR/AR), IT biztonság, mesterséges intelligencia (AI) és Smart City. A konferencián a tradícionális iparvidék, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány és Németország nagyvállalatainak és kkv-inek innovációs vezetői, az egyetemek és kutatóintézetek képviselői, a befektetők és a több mint 50 országból érkező startupok találkoznak egymással. A cél a startupok nemzetközi üzletfejlesztésének támogatása, partnerségek kialakítása, új megoldások felkínálása a helyi vállalatok képviselőinek. A rendezvényre 400 vállalati képviselőt, 150 befektetőt várnak a szervezők.

A konferencia 50 startup kiállítója között 5 Be Smart nyertes, kiemelkedő eredményekkel elért magyar startup mutatkozik be, a BeeRides, az Espressite, az X-Flow Systems, a Maform és az Enduraid.



Fotó: guggolnak: Botond Bősze (BeeRides Car Sharing) és Gábor Kindl (Enduraid) első sor: Elena Matekina (NRW Invest), Oliver Weimann (RuhrSummit), Piroska Szalai (Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK)), Szegner Balázs (Magyarország Főkonzulátusa Düsseldorf / Generalkonsulat Ungarn Düsseldorf) Tóth Fruzsina (Maform) hátsó sor: Kékkői Miklós (Espressite), Naszály Éva, Pollák András (Espressite), Vojtek Balázs (X-Flow System), Levente Kardos / BVK Facebook oldala