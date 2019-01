A MSZP-Párbeszéd pártszövetség bukott miniszterelnök-jelöltje, a pártjait autóskártyaként cserélgető Karácsony Gergely úgy látja, ő az egyetlen főpolgármester-jelölt, aki nyitott és színes Városházát szeretne. Annyira színeset, hogy Soros embereit is pozícióba juttatná - írja a Magyar Idők .

Nem mondhatnánk, hogy Karácsony Gergelynek tippmixelnie kéne. Nemrég a Jobbikot dicsérte, a zuglói elöljáró szerint a párt levetkőzte náci múltját. Néhány napra rá megjelent egy felvétel, amelyen Sneider Tamás nyakában a jobbikos pártelnök felesége karlendítéssel üdvözli a násznépet. Ez a meccs elment, Gergő.



Újabb nagy húzása Karácsonynak, hogy ha főpolgármester lesz (szorzók az egekben!), akkor egy nyitott városházát szeretne, ahová behívják a civil szervezeteket. „Legyen ott a budapesti önkormányzat épületé­ben a Transparency International, a Levegő Munkacsoport, a Greenpeace, a How To Help Humanity, akik a város érdekében dolgoznak és szolgáltatnak.” - fogalmazott Karácsony Gergely, az ellenzék kertjének legszebb napraforgója.



A Karácsony által felsorolt civil szervezetek egy része szoros kapcsolatban állnak az amerikai tőzsdespekulánssal. Soros embereit vinné tehát a Városházába a zuglói polgármester, „színesítés” gyanánt.

Borítófotó: Karácsony Gergely, a Párbeszéd (és Horváth Csaba, az MSZP) jelöltje a baloldali főpolgármester-jelölti előválasztás keretében tartott vitán a budapesti Danubius Hotel Flamencóban 2019. január 20-án. (MTI/Bruzák Noémi)