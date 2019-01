Az pedig biztos véletlen, hogy egy 1992-es akciója miatt felfüggesztett börtönt is kapott, mivel ő és barátai csoportosan bántalmaztak egy cigány férfit. Sneider akkor azt mondta, csupán egy pofont adott egy “maffiózónak”, akinek "fel is repedt a pittye", de megbánta, fiatalkori botlás volt.

Visszatérve a 2016-os, karlendítéses esküvőre, amelyen Vona Gábor és Szabó Gábor is megjelent, biztosan teljesen véletlenül szerepelt Sneider ültetőkártyáján a “Roy” mozgalmi beceneve. És azon sem lepődött meg senki, hogy egy jó barátja pedig “poénból” buzizott és négerezett, így köszöntve a fiatal pár egymásra találását.

És még említést sem tettünk Sneider fiairól, akik ellen az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség vádat is emelt egy ügyben. Ennek keretében a radikális Betyársereg több tagját folytatólagosan, részben csoportosan, valamint kényszerítéssel elkövetett közösség tagja elleni erőszak, továbbá magánlaksértés, illetve közúti veszélyeztetés bűntettével is vádolja, akikkel szemben – egy kivétellel – végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

Ahogy az is csak az élet kiszámíthatatlanságából ered, hogy miközben a bomberdzsekis Sneider a Jobbik elnöke, az a Gyöngyösi Márton a párt alelnöke és a frakcióvezető, aki 2012-ben még listázta volna a kormányzat zsidó tagjait. A most a jobbikosokkal ölelkező liberók akkor még a Jobbik betiltását vizionálták, még tüntettek is ellenük a Kossuth téren