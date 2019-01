Sok a bizonytalanság a főpolgármesteri jelöltségért induló ellenzéki előválasztás körül. A szocialisták bejelentése szerint hétfőn indul, de nem tudni mikorra lesz eredménye. Az MSZP budapesti elnöke azt mondta, akár nyár elejéig is eltarthat. A politikai cél az, hogy Tarlós István jelenlegi polgármesternek csak egy ellenzéki kihívója legyen a főpolgármesteri posztért. Az MSZP-ben egyébként azzal is számolnak, hogy Puzsér Róbert végül visszalép a baloldal jelöltjeivel szemben.

Káosz uralkodik az ellenzéki oldalon a főpolgármester-jelöltek kérdésében – közölte Deák Dániel politológus, a Figyelő főmunkatársa a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Elmondta, még nem rajzolódott ki, hogyan fognak az önkormányzati választáson elindulni az ellenzéki pártok. Hozzátette, Budapest kiemelt szerepet élvez majd idén ősszel, hiszen az ellenzék jelenleg itt rendelkezik a legnagyobb pozíciókkal.

Deák Dániel úgy véli, az ellenzék szerint Budapest számukra könnyen megszerezhető, ugyanakkor saját „fellegvárukban” nem képesek kitermelni a kormánypártok ellenfelét. Az is látható, hogy ellentétes érdekekkel rendelkeznek ezek a pártok.

Az előválasztás a szocialisták érdekeit szolgálja

Megjegyezte, az előválasztás leginkább a szocialisták érdekeit szolgálja, az ő irodájukban tartják az előválasztásokat. Szerinte az sem véletlen, hogy csak Horváth Csaba az egyetlen olyan komolyan vehető jelölt, akit ki tudtak állítani.

Szerinte nagy valószínűséggel a többi ellenzéki párt arra játszik, hogy az előválasztási folyamat teljes érdektelenségbe fullad, nem vesz részt rajta majd senki, és így megkérdőjelezhetik Horváth Csaba legitimitását. Hozzátette, úgy néz ki, pár hetet most várnak a többi ellenzéki párt részéről, de várhatóan az elkövetkezendő hónapokban újabb vita fog kezdődni, és támadni fogják a szocialistákat – jelentette ki Deák Dániel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Horváth Csaba maradt az MSZP budapesti arca

Emlékeztetett, 2010-ben, amikor a szocialista párt teljesen összeomlott, és elvesztették az országos választást, azt követően már olyan ígéreteket is bedobtak, hogy ingyenessé teszik a tömegközlekedést, amelyeket persze senki sem vett komolyan.

Elmondta, Horváth Csaba hiába szenvedett el számos kudarcot Budapesten, hiába voltak olyan politikai megnyilvánulásai, amelyen még a balliberális oldalon is nevettek, továbbra is a fővárosi ügyeknél tartja magát, és az MSZP budapesti arca – jegyezte meg a politológus.

Hozzátette, ha az a kérdés, hogy a szocialisták kit jelöljenek főpolgármester-jelöltnek, csak is Horváth Csaba neve merül fel. Úgy tűnik, nála nem is lehetne egyébként jobbat választani – fűzte hozzá.

Horváth Csaba egyik ellenfele egyébként Kunhalmi Ágnes lett volna, de a decemberi videókat és megnyilvánulásokat követően látszik, hogy őt már nem merik előtérbe tolni egy budapesti kérdésben – fogalmazott Deák Dániel.

„Botránypolitikus” szerep felé tolódik az ellenzék

Deák Dániel leszögezte, a budapesti emberek elvárják, hogy egy olyan személy kerüljön a városvezetés élére, aki rendelkezik valamilyen városvezetési tapasztalattal, tudja, hogyan működnek a kerületek, és képes irányítani egy komoly struktúrát.

A szakértő úgy véli, az ellenzék is elismeri, hogy nincs ilyen jelöltjük, és amikor az előválasztásról beszélnek, akkor nem a városvezetési képességeket kérik számon, hanem olyan tulajdonságokat emelnek ki, mint a lazaság, viccesség, amely inkább a „botránypolitikus” szerep felé tolódik el.

A politológus megemlítette Puzsér Róbert személyét is, akit az LMP is támogat. Szerinte Puzsér Róbertről sok mindent el lehet mondani, de azt semmiképp, hogy városvezetési tapasztalattal rendelkezne, vagy komolyan vehető politikai alternatíva lenne.

Jelenleg az, hogy az ő neve felmerülhet, és komolyan vehető ellenzéki erőnek tartják, az a teljes ellenzék válságára mutat rá. Úgy véli, ha lenne egy potens ellenzéki főpolgármester-jelölt, aki komolyabb tapasztalatokkal rendelkezik, és talán méltó kihívója lenne Tarlós Istvánnak, akkor ilyen nevek fel sem merülnének.

A Párbeszéd jelöltje Karácsony Gergely

Deák Dániel beszélt a Párbeszéd jelöltjéről, Karácsony Gergelyről is. Vele kapcsolatba elmondta, Karácsony Gergely korábban egy elég komolynak mondható népszerűséggel rendelkezett a balliberális oldalon belül.

Ugyanakkor az elmúlt időszakban azt a támogatottságot, amelyet birtokolt, szépen leépítette. Felidézte, hogy Karácsony Gergely volt miniszterelnök-jelölt, de csúfos vereséget szenvedett az a pártszövetség, amelynek az élére állt. Az MSZP-Párbeszéd részéről alig érték el a 10 százalékot az áprilisi választásokon.

Ezt követően felmerült a neve az európai parlamenti választások kapcsán is, mint képviselőjelölt, most pedig főpolgármester-jelöltként is indítanák. Deák Dániel megjegyezte, annyi helyen volt már, és bukott meg Karácsony Gergely, hogy elinflálódott az a támogatottsága és imázsa, amelyet eleinte birtokolt. Hozzátette, mint korábban is, most sem rajzolódott ki semmilyen világmegváltó gondolata, és célok sem ismertek, amelyeket el akarna érni.