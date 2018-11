A balliberálisból Jobbik-közelivé, majd mára Simicska-árvává váló Kálmán Olga volt a Gulyás Márton szélsőbaloldali mozgalmár Youtube-műsorának vendége. A Soros György hazai provokátoraként is ismert, „mikroadományokból” élő Gulyás műsorában a függetlenobjektív Kálmán Olga kimondta, amiről a jobboldali sajtó már jó ideje beszél: az ellenzéki média átvette a pártok szerepét.

Se szeri se száma a különböző ellenzéki Youtube-csatornáknak, így várható volt, hogy a sorosista Gulyás Márton is beáll a sorba. Az sem volt kérdéses, hogy az őt 2012 táján felkaroló Kálmán Olga is szerepelni fog nála. Természetesen körberajongták egymást, Gulyás meg is köszönte Olgának a tőle kapott műsoridőt.

Az interjúban előkerült persze a média helyzete is. Ennek kapcsán Kámán Olga végre valahára kimondta azt, amit egyébként mindenki tud, de senki sem vallja be: az ellenzéki média átvette a pártok szerepét.

Saját bevallása szerint „nem hébe-hóba, hanem napi szinten fordult elő, hogy az elmúlt legalább tíz évben, hogy mi szóltunk a pártok sajtóosztályainak…”.

A magát függetlenobjektívnek beállító balliberális média, akik Kálmán Olgát a függetlenség és szakmaiság csúcsának tartják, tényleg átvették az ellenzéki pártok szerepét. Nem a pártok, hanem a média harcol a kormány politikája ellen, az ellenzéki képviselők kirakatemberek csupán a balliberális orgánumok számára.

Persze a jobboldal kapja meg folyamatosan, hogy az ott dolgozó újságírók a propagandisták és semmi közük a Szakmához, erre a balliberálisok szíve csücske, a „sztárújságíró”, a függetlenség zsinórmértéke, Kálmán Olga vágja a „függetlenek” képébe az igazságot.

Ugyanakkor az ellenzéki pártok totális szétesettségét és inkompetenciáját elnézve nem is csoda, hogy az őket támogató sajtó színre lép, csak akkor legalább annyi gerinc lenne bennük, hogy nem propagandistázzák, rezsimszolgázzák a másik oldalon dolgozókat, hanem kimondják, hogy „gyerekek, mi vagyunk az ellenzék”.

A fake-news gyárként működő ellenzéki médiumok (jó szokásukhoz híven) vagy elhallgatják, vagy igyekeznek megmagyarázni a Kálmán Olga által kiállított bizonyítványt, bár ezen nincs túl sok magyarázni való. Hitelességük már rég megroppant, függetlenségük is legenda csupán és most épp az „ő kutyájuk kölyke” árulta el, hogy milyenek is valójában.ű

