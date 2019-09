Július után a Kajla útlevél augusztusban is óriási sikert aratott az alsó tagozatos iskolások körében. A két nyári hónap alatt 100 ezer kisdiák utazott ingyen a MÁV-START és a GYSEV járatain a kíváncsi magyar vizsla kölyök nyomában. Ezeknek az utazásoknak az össztávolsága közel 10 millió kilométer volt – derül ki a MÁV-START Zrt. közleményéből.

A tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy Magyarország összes régiójába szívesen utaztak a kedvezmény segítségével a gyerekek családdal vagy társaikkal közösen. Az ország nagyvárosait is szívesen látogatták a diákok, de a Dunakanyar, a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó végig a legnépszerűbb úti célok voltak. A 100,5 ezer utazásra közel 8 ezer eltérő viszonylaton került sor.

Augusztus végéig minden gyermek, aki a vonaton bemutatta Kajla útlevelét és személyazonosításra alkalmas igazolványát (diákigazolvány vagy személyi igazolvány), ingyenes Kajla jeggyel utazhatott a MÁV-START és a GYSEV belföldi járatain. A járatokon a gyermekkel együtt utazó egy vagy két kísérő 33 százalékos kedvezményben részesült, amennyiben más kedvezménnyel nem rendelkezett.

A Kajla kampánnyal kapcsolatos információk a hivatalos oldalon érhetők el.

Háttér-információ:

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) kezdeményezésére indult nagyszabású országos kampány célja, hogy az alsó tagozatos iskolások jobban megismerjék hazánkat. A gyermekek a kampány segítségével nem csak a kötelező tanórai keretek között tanulhatnak az ország látványosságairól és természeti kincseiről, hanem Kajlát, a kíváncsi magyar vizsla kölyköt követve virtuálisan és személyesen is felfedezhetik Magyarország csodáit. A „Hol vagy, Kajla?” elnevezésű akcióhoz partnerként csatlakozott többek között a MÁV, a GYSEV, a Magyar Posta, a Magyar Turisztikai Szövetség, az Oktatási Hivatal és a SPAR Magyarország is.

A kampány főszereplője Kajla, a kíváncsi magyar vizsla kölyök. Kajla gazdája egy család, akik sokat utaznak és kirándulnak, és a kiskutyát is mindig magukkal viszik, aki sokszor fejtörést okoz nekik, hiszen folyton eltűnik, és meg kell keresniük. Kajla keresése közben játékos módon ismerhették meg az iskolás gyerekek Magyarország egyedülálló természeti csodáit és épített örökségét. A kampány és a hozzá kapcsolódó játékok többek között arra ösztönözték a gyermekeket, hogy ha megtetszettek nekik azok a helyszínek, ahol Kajla is járt, kerekedjenek fel családjukkal és látogassanak el ők is Magyarország csodáihoz.

A kampány az úgynevezett Kajla útlevélre épült, amellyel a gyermekek megyénként két-két fontos turisztikai célpontot kereshettek fel a szüleikkel. Az útlevél mellett egy ingyenes készségfejlesztő mobilalkalmazás is segítette a gyermekeket, ezen keresztül minden megyében két-két, Budapesten pedig három nevezetességet ismerhettek meg játék közben. A Magyar Posta a kampány részeként díjmentes képeslapküldést tette lehetővé. Az applikációt és az útlevelet egészíti ki a kampány harmadik eleme, a SPAR matricagyűjtő akciója, amelynek során 200 matricát gyűjthettek albumba a gyerekek, miközben szüleik kedvezményes kuponokkal gazdagodhattak.