Annak idején 2015-ben egy kicsit magát a stúdiót is meglepte, amikor a Jurassic World kasszát robbantott és Amerikában 652 millió dollárt szedett össze. Simán lehetett volna az év legsikeresebb filmje is, ha nem ugyanabban az esztendőben debütál, amikor az évtized legnagyobb mozis eseménye is befutott a nagyvásznakra Az Ébredő Erő képében.

Az biztos, hogy kérdés sem lehetett, hogy jön a folytatás is. Mióta megérkezett a Jurassic World 2 a mozikba 13 nap alatt 297 millió dollárt sepert be. Kétségtelenül szép eredmény, de az előző résztől jócskán elmarad: három évvel ezelőtt ugyanis az emberek ennyi idő alatt 436 millió dollárt hagytak ott a pénztáraknál csak, hogy a nagyvásznon is láthassák a dinókat.



Fotó: Chris Pratt a Jurassic World (2015) című mozifilmben

Ezúttal se a közönség se a kritikusok nincsenek különösebben oda a sorozat új fejezetéért. A RottenTomatoes adatai szerint a kritikusoknak csak az 51 százaléka kedvelte a filmet, de a produkciónak az aggregátor oldalakon például az imdb-n se túl kedvező a pontozása.

A gyártó vagyis a Universal Studios biztos, hogy annyi pénzt szeretne kipréselni ebből a franchise-ból amennyit csak lehet, de ha ilyen iramban szökik el a lelkesedés a soron következő filmek körül akkor nem lesz könnyű dolguk. A 2021-re várható folytatás még valószínűleg siker lesz, de épp az idei Solo filmen is látszik, hogy a közönség azért hamar be tud sokallni. Az Exhibitor Relations box office elemzője Jeff Bock viccelődve meg is jegyezte, hogy a harmadik Jurassic World után talán nem ártana ha egy újabb 20 éves pihenőre menne a sorozat. Ennél azonban valószínűbb, hogy idővel új kreatívokat fognak bevonni. A jelek szerint ugyanis a filmek író-producere Colin Trevorrow egyszerűen kevés ehhez a feladathoz.



Fotó: Jurassic World: Bukott birodalom (2018)

Borítófotó: Chris Pratt a Jurassic World: Bukott birodalom (2018) című mozifilmben