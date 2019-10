Akár tízmillió forintot meghaladó összeget is összedobhat a lakosság az egyik Magyarországon működő, közösségi erdő-telepítésre buzdító szerveződésnek, amely Csécse mellett erdősítene egy nemrég az alapítók tulajdonába került kéthektáros területet – számolta ki a Figyelő. A piaci árakhoz képest jóval nagyobb pénzből vélhetőleg újabb termőföldet is vásárolnának vagy bérelnének. A hasonló kezdeményezések a politikai célokkal is átitatott globális klímaharc ürügyén elképesztő összegekhez jutottak világszerte, ám a pénzek elenyésző része ment az eredeti célokra.