Az ügylet súlyához képest belátható időn belül bólintott rá a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Kika magyarországi érdekeltségeinek az osztrák XXXLutz általi felvásárlásához, hiszen az összefonódást június 20-án jelentették be a hivatalnak, a határozat pedig augusztus 22-én született meg. A versenytanács megállapította, hogy az XLCEE-Holding GmbH-nak az IMV Kika Alpha Kft., az IMV Kika Beta Kft., az IMV Kika Ingatlankezelő Kft. és a Kika Lakberendezési Kft. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódása nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható, de ez jelen esetben csak formaság, aligha él a lehetőséggel bármelyik fél is a következő hetekben. Azért lehetett hosszabb eljárásra számítani, mert a hivatal korábbi összefoglalója szerint mind az irányításszerző, mind pedig a céltársaságok aktív szereplőnek minősülnek a bútorok, világítási eszközök és más háztartásviteli termékek magyarországi kiskereskedelmi piacán, ráadásul az új tulajdonos a magyarországi Mömax és a Möbelix láncot is birtokolja.

A GVH részletes indoklásában az is szerepel, hogy a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett hazai kiskereskedelmi bútorforgalom a múlt évben 192 milliárd forint volt, amelyből az XXXLutz csoport 0–10 százalék közötti, a Kika csoport 10–20 százalék közötti mértékben részesedett, együttes részesedésük azonban nem érte el a 20 százalékot.

A többi, a lakberendezési cikkek teljes választékát forgalmazó vállalkozás közül az IKEA 10–20, a Jysk 10–20, a Praktiker pedig 0–10 százalék közötti mértékben részesedett a magyarországi bútor-kiskereskedelmi forgalomból.