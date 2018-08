Eddig csak elméletben és egy-egy erőfitogtatás kapcsán tudtuk meg, hogy a kiberfegyverek valódi pusztításra is képesek. Ha halált nem is, milliárdokban mérhető vagyoni károkat okozhat egy gombnyomás. Most lényegében az amerikai kormányzat hivatalosan is fegyvernek minősítette a kiberfegyvereket.

Ha egy kicsit elmélyedünk a legfrissebb történésekben, akkor döbbenten láthatjuk, hogy most már nem csak az elméletek, egy-egy kirívó akció, hanem a kormányzati szándékok szintjén is nyilvánvalóvá vált: a kiberfenyegetés és a kibertámadás valójában jelentős fegyver, ami nagy károkat tud okozni. Láttuk persze ezt a károkozást tavaly az Ukrajna elleni támadások esetében, vagy a Maersk hajózási cég rendszereit teljesen megbénító, ugyancsak a notPetya vírushoz köthető hatalmas támadás esetén.

Visszatérve a mába. A The Washington Post keddi cikkében Stewart Baker, egy neves washingtoni ügyvéd, aki az amerikai NSA-nek is dolgozott, hosszasan fejtegeti, mi is ma a kiberháború állása. Ha lefejtjük az elfogultságot, akkor is eléggé meredek, amit ír. Nem is arról van szó, hogy az oroszok hogyan befolyásolták, vagy nem befolyásolták az amerikai politikát, hanem egyéb fenyegetésekről.

Például arról, hogy az Egyesült Államok áramtermelő erőműveinek vezérlőtermeibe is bejuthat akár egy kibertámadó csapat. Legalábbis a „három betűs amerikai szervek” belső jelentései szerint – írja a fenti megnevezett, eléggé bennfentesnek tűnő ügyvéd.

Magyarán, ami eddig csak az elméletek szintjén létezett, az ma valósággá válhat. Akár a világ legfejlettebb nagyhatalmával is megtörténhet, hogy az erőművei működését az „ellenség” meg tudja zavarni. Igen, akik figyelmesen olvassák az ilyen híreket, azok tudják, hogy például Ukrajnában sikerült már efféle áramszüneteket előidézni, bár bizonyítékok nem szivárogtak ki. Legfeljebb annyi, hogy az orosz eredetű notPetya tavaly megállította a csernobili sugárzásmérő rendszer elektronikus adatfeldolgozását és vissza kellett térni a kézi mérésekhez.

Ám ahogy egyre inkább az IT-től függünk mindennap és mindeütt, azért elgondolkoztató, hogy mekkora gazdasági károkat lehet okozni azzal, ha mondjuk országrészek, vagy akár egész országok maradhatnak órákra, napokra áram, gáz vagy víz nélkül.

E technológiákban jelenleg három országcsoport is az Egyesült Államok előtt áll felkészültségben: először is az oroszok és néhány volt szovjet tagköztársaság, másodsorban a kínaiak, harmadrészt pedig az izraeliek. Szépen alakul az új kiberhadászati-nagyhatalmi erősorrend.