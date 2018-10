A politikus viszont arról nem beszélt, hogy milyen lebonyolítással tartanák meg a balos előválasztást. Lapunk forrásai azt mondták, a tervek szerint minden budapesti lakcímkártyával rendelkező választópolgár részt vehetne a feltehetőleg decemberben megtartandó főpolgármester-jelölti előválasztáson. Főleg azokra számítanak, akik „ellenzékkel szimpatizálnak”, szerintük nem is lenne értelme annak, hogy valaki a hecc kedvéért menne el „előválasztani”. Ugyanis a hivatalos adatokat kell mindenkinek megadnia, a szocialista-párbeszédes stratégák pedig azt gondolják, hogy ebben hazudni senkinek sem érné meg, tehát nem számítanak trollkodásra. Informátoraink arra is felhívták a figyelmet, az előválasztás nagy médiafigyelemmel jár majd, és az sem lebecsülendő, hogy az MSZP-Párbeszéd ezzel frissíteni tudná támogatói névjegyzékét. Ez a jól jön majd a tavaszi uniós választáson, de az őszi budapesti önkormányzati választáson is. Francia mintára az is felmerült, hogy a szavazóknak a baloldal anyagi támogatására jelképes összeget (Franciaországban 1 euró volt a „belépési díj”) is le kellene róniuk a választáson való megjelenéskor.

Azt is megtudtuk, a jelölteknek vállalniuk kell, amennyiben veszítenek az előválasztáson, nem indulnak majd a főpolgármester-választáson.

Molnár Zsolt a Magyar Időknek arról beszélt, hogy ők Horváth Csabát támogatják majd a szavazáson, amin feltehetően elindul a Párbeszéd társelnöke Karácsony Gergely is. Az előválasztás megnyerésére Karácsony jóval esélyesebbnek tűnik, mint az MSZP-s politikus. Informátoraink bíznak abban, hogy nem csak két jelölt lesz a szavazáson, az elmúlt budapesti választáson elindult például végül második helyen végzett a MoMa elnöke, Bokros Lajos is. De nem szabad elfeledkezni a korábbi tisztifőorvos, Falus Ferencről sem, aki akkor egy baloldali előválasztást bizonyosan megnyert volna Horváth Csabával szemben. De erre akkor nem volt szükség, Horváth nem indult, a baloldal beállt Falus mögé, aki végül a választás előtt lemondott a jelöltségről. Falus viszont olyan kapitális hibákat vétett a korteskedés során, amelyet már a baloldali pártok is vállalhatatlannak tartottak.

Visszatérve az aktuális történésekre, az ellenzéki jelölteknek azonban nem biztos, hogy érdekük az előválasztáson való részvétel. A liberálisokról egyelőre nem lehet tudni, hogy beszállnak-e a ringbe, ők is megnevezték már az indulójukat Sermer Ádám személyében. Ők négy éve is állítottak jelöltet, ahogy az LMP is, akik most Puzsér Róbert kritikus támogatásában gondolkodnak. Nem kizárt, hogy a Jobbik is beáll Puzsér mögé, és az sem kizárt, hogy a Momentum is felsorakozik mögötte.

Egyértelműnek tűnik tehát, hogy a Fidesz-KDNP által támogatott Tarlós Istvánnak több ellenzéki kihívója lehet majd a jövő évi főpolgármester-választáson.

Borítófotó: Vajon mit próbálnak kifundálni? - Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselője és Molnár Zsolt, a párt budapesti elnöke