A Bánffy Miklós sátor tetején kopogott az eső, de ez cseppet sem hűtötte a résztvevők közötti vita hevét. Bárándy Gergely 12 évnyi képviselőség után vonult vissza áprilisban, részvétele mégis fontos, hiszen pártja, az MSZP delegációja megjelent ugyan a szabadegyetemen, ám nem vett részt a pódiumbeszélgetésen. Visszavonult politikusként Bárándy szababban mozog és beszél mint aktív párttársai, ami nagyon jótt tett a vitának. Schiffer András is visszavonult a politikától, ám van véleménye, és azt el is mondja.

Az első kérdés a negyedik Orbán-kormány megítéléséről szólt. Bárándy Gergely szerint az ellenzék a rendszer részévé vált, és az ügyvéddé vált politikus aggódott az igazságszolgáltatás függetlensége miatt is. Szerinte egy autokratikus irányba fejlődő rendszer kezd a szemünk előtt kialakulni. Schiffer András utalt a 2010 utáni alkotmányozási folyamatról, ami szerinte egy rendsze alapjait rakta le. Szerinte 2010-re egy jókora kiábrándulás lett úrrá a magyar társadalmon, ami után a Fidesz-KDNP kapott felhatalmazást egyúj rendszer kiépítésére. Gulyás Gergely szerint a résztvevő volt ellenzéki politikusok is a tusványosi szabadegyetem részeivé váltak. A minisziszter inkább paradigmaváltásról beszélt, amit a nemzeti szuverenitás következetes képviselete jellemez. Az elmúlt nyolc évben sikerült ez a váltás, amit többek között a gazdasági növekedés és a növekvő minimálbérek igazolnak vissza.

A második kérdés a parlamenten belüli, vagy az utcai politizálás előnyeire és hátrányaira kérdezett rá. Elsőként Gulyás Gergely felelt, aki szerint “kint és bent” is lehet eredményesen politizálni, amit a Fidesz 2002-2010 közötti íve is mutat. Szerinte Magyarország az átmeneti társadalmak közül a stabilabbak közé tartozik, amit az is mutat, hogy 1990 óta nem volt előrehozott választás. Az ellenzéknek jó alternatívát kell felmutatnia, ami a parlamenti vitákban is megáll a lábán, és ami sok embert visz az utcára. Az őszödi beszédre utalva helyesnek tartotta, hogy sokan tüntettek a politikai hazugság ellen, és a kádári diktatúrára emlékeztet, ahogyan 2006-ban a békés tüntetők ellen az akkori rendőrség fellépett.

Schiffer András emlékezett arra, amikor ellenzéki frakcióvezetőként a parlamenten kívüli politizálásra akarták rávenni. Szerinte szükség van a parlamenti vitákra, ami az ellenzéki alternatíva körül forogna. Az utcai politizálás ezt csak kiegészíti és felerősíti. A népsazavazás és népi kezdeményezés, illetve további demokratikus eszközök használata indokolt lenne, de szerinte a kormány ezek helyett a nemzeti konzultációkat preferálja, míg előbbieket akadályozza.

Bárándy Gergely szerint nehéz úgy vitatkozni, ha Gulyás Gergely jogállamról, ő pedig kiépülő XXI. századi autokratikus rendszerről beszél. Szerinte a Fidesz nem a karhatalmat, hanem “kopaszokat” használ az ellenzék ellen. Szerinte ez is az ilyen rendszerek ismérve, mint ahogyan a többségi elv is, és az, ahogyan az ilyen rendszerek egymást legitimálják, visszautasítják a nemzetközi szervezetek kritikáját, és minden ilyen kívülről érkező kritikát a nemezti szuverenitásba való külső beavatkozásnak tartanak.

Bárándy szerint megvanak ugyan a formális jogi keretek és intézmények, ám azok kiüresednek. Szerinte a valódi ellenzékne jó alternatívát kellene állítnaia, amit mindegy, hogy a parlamentben, vagy azon kívül mondja el. Ő azért is távozott az aktív politikából, mert azt látta, hogy az ellenzék se nem képes alternatívát állítani, se annak következetes képviseletére.

Viszontválaszában Gulyás Gergely utalt arra, hogy Bárándy Gergely 12 évig volt az MSZP képviselője. Bárándy Gergelyt hallgatva az a benyomása támadt, hogy az ellenzéket támadva ő Bárándy után csak ezüstérmes lehet. A 2008-as népszavazást felelevenítve arra utalt, hogy az 1989-es négyigenes népszavazás mellett csak a 2008-as szociálsi népszavazás vonzott 50% feletti részvételt.

Schiffer András emlékeztett arra, hogy 1989-1990-ben az MSZMP és jogutódjai rakták tele az új pártokat ügynökökkel, így ha valaki azt mondja, az ellenzék tele van fideszes ügynökökkel ,akkor a Fidesz legfeljebb csak tanácsokat kérhet az MSZMP utódpátjaitól.

Schiffer szerint az MSZP és az SZDSZ utódpártjain túli ellenzéknek azt kéne megértenie, hogy mi vezetett a 2010 óta immáron harmadik kétharmadhoz. Ő ebben csak mérsékelten volt sikeres, nem tudták a 2008 utáni megváltozott valóságot jól értelmezni, ezért “kiszállt a buliból”. Szerinte, aki felvette a mandátumát, annak a parlamentben kell alternatívát felmutatnia.