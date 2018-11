Sokaknak ismerős az angol konzervatív filozófus neve, de a gondolkodó megérdemel egy rövid bemutatást: a Manchesterben született esztéta több híres könyv és tanulmány szerzője, aki nyíltan felvállalt jobboldali nézetei miatt egyre többször kerül támadások kereszttüzébe. A gépezet most is beindult ellene, miután az angol kormányzat egy szakpolitikai bizottságot hozott létre, melynek elnökévé Sir Rogert választották – számol be az esetről a Spectator brit magazin.

„Ha egyszer jobboldaliként azonosítanak, akkor nem hajlandóak veled észérvek mentén vitatkozni. Véleményed figyelmen kívül hagyják, a személyed elfogadhatatlanná válik, a létezésed pedig hiba. Ha jobboldali vagy, akkor nem ellenfél vagy vitapart, hanem egy betegség, amit meg kell szüntetni. Ez az én tapasztalatom” – írta meg évekkel korábban Scruton.

Ez az érzés sokáig ismerős lehetett számunkra is, főképp 2010 előtt, amikor is az embert lenézték jobboldalisága és nemzeti érzései miatt.

Sajnos Scruton szavai még ma is helytállóak a szigetországban. Történt ugyanis, hogy a kormányzat egy bizottságot hozott létre, melynek célja az új lakások építését hivatott segíteni. Egész pontosan ennek a testületnek annyi lett volna a feladata, hogy a frissen felépülő otthonokat szebbé tegye. Ennek a grémiumnak jelölték az élére a konzervatív gondolkodót – s mint ahogy az várható volt – rögtön ki is tört a botrány.



Ahogy az lenni szokott, elindult az offenzíva a jobboldali közszereplő ellen: percekkel a kinevezése után elkezdték kutatni Scruton mostanában elhangzott beszédeit és megjelentetett írásait, hátha találnak valamit, amivel lejárathatják a filozófust. S láss csodát, rögtön meg is lelték, amit kerestek: a legnagyobb bűne egy Budapesten elmondott beszéd volt, melyben azt állította, hogy a fővárosi értelmiség döntő többsége zsidó, s a Soros-birodalom kiterjedt hálózatának részét képzik.



Persze, a kontextusából kivett mondata miatt úgy tűnhet, mintha Scruton antiszemita szólamokat pengetne meg. A baloldali Munkáspárthoz köthető Daily Mirror címlapja pedig már tényként üvöltötte, hogy „A toryk lakáspápája szerint a budapesti zsidóság a Soros-birodalom részét képzi”.



De ha valaki veszi a fáradságot, s elolvassa Scruton Budapesten elmondott beszédét, rájöhet, hogy teljesen más a témája a szövegnek: a neves jobboldali gondolkodó a nemzeti érzelmeket védi, hiszen sokan támadják, többek között „Európa építői” (uniópárti, globalista politikai erők – a szerk.) méregként tekintenek a nemzeti gondolkodásra. Scruton azért emelte ki a fővárosi zsidó értelmiséget, mint az EU mellett elkötelezett réteget, mert ők, ahogy Soros György is félnek a nacionalizmustól, mert ezt az eszmét teszik hibássá Közép-Európa nagy tragédiájáért. Scruton persze hozzátette, ő nem ezt a fajta nacionalizmust védelmezi és félti, hanem azt, melyben a lojalitás az állam felé irányul, s azt, amelyben egy zsidó egyszerre lehet magyar és zsidó is.



Persze, nem csak emiatt támadták Scuront, hanem az állítólagos iszlamofóbiája miatt is. Azt merte leírni a gondolkodó, hogy ha „a muszlimok erőszakot követnek el nőkkel szemben, s valaki úgy gondolja, hogy a bántalmazásoknak akár köze is lehet az iszlám valláshoz, akkor azt a személyt iszalomfóbnak bélyegezik”. Ismerős ugye?



Sok munkáspárti képviselő, köztük Andrew Gywnne kirohant Scruton ellen, mondván: a modern demokráciában nincsen helyei ilyen gondolatoknak. Valahogy elfelejtkezett saját vezetőjének, Jeremy Corbynnak az ámokfutásáról. Mint ismert, a Munkáspárt vezetője antiszemita botrányairól híres, a brit zsidók szerint Corbyn megtűri a párton belüli antiszemitizmust.Az egyik munkáspárti honatyát azért kell felfüggeszteni, mert véleménye szerint a zsidó rituálékhoz szükséges vért inni.



Szóval a lényeg az a brit baloldal számára, hogy hiteltelenítsenek kontextusából kiemelt mondatokkal egy konzervatív vezetőt, akinek feladata annyi lett volna csupán, hogy az építészeti nihillizmus korában szebbé varázsolja az épülő lakásokat.



A világhálóról szednek össze mindenfélét, amivel megpróbálják sokkolni a közvéleményt. Ez az, amit sikerült elérnie a szigetországban a baloldalnak - összegez a Spectator. Scruton pedig korunk egyik legnagyobb intellektusa, s a politikai korrektség eme kivégző tisztjei még a csizmáját sem takaríthatnák ki.

