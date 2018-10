Friss hír, hogy Szabó Balázs, a Jobbik egykori szekszárdi alapszervezetének elnöke elhatározásra jutott. Mégpedig arra, hogy a legfőbb ügyészséghez fordul volt pártja miatt.

Szerintem már senkit nem lep meg, hogy a Jobbik és a botrány szavak egymás szinonimáivá váltak. Az egykori radikális pártnak mindig gondja támad a pénzzel. Ahogy Szabó Balázs is jelezte a közösségi oldalán: Simicska Lajos Szabó Gáboron keresztül pénzelte a Jobbikot. Szabó, vagy ahogy csak az elvtársak nevezik: Szaszi, a Simicska által leosztott pénzt kilenc regionális igazgatónak adta át, majd választókerületi szinten a tagság, illetve a tagság barátain keresztül postai befizetéssel került a pénz támogatás címszó alatt a párt kasszájába.

Nevezhetjük ezt pénzmosásnak is, csalásnak akár, az biztos, hogy a Jobbik nem volt tisztességes.

Szabó kiemelte, hogy bízott a Jobbikban, a vezetésben, s ő maga is utalt így el pénzt. Teszem hozzá halkan, a sztori ismerős lehet, sokan bíztak az egykor Vona vezette pártban, sokan is utaltak nekik pénzt, de ennyi erővel Netflixen rendelhettek volna maguknak egy brazil szappanopera előfizetést is. Alejandro kínlódásán csak nevetni lehet, a Jobbik gazdálkodása viszont törvénytelen.

Az atomjaira hulló párt végig tagadta, hogy Simicska pénzeli őket, most belsős források erősítik meg ezt. Szabó Balázs feljelentést is tesz, egy újabb matróz, aki kiugrik a Sneider vezette süllyedő hajóról.

Szabó aláhúzta: az utolsó mentsvár Volner János volt, de a rögtönítélő Jobbik bíróság kizárta őt (is).

Egy szó mint száz, a Soros-emberekkel lepaktáló, Simicska személyes bosszújába beleálló Jobbiknak nem való a politika játéka. De hogy a gazdálkodj okosan sem, az biztos. Sem a pénzzel, sem az emberi erőforrással nem bánt jól a Sneider-féle gittegylet.

Borítófotó: Sneider Tamás, a Jobbik elnöke, a háttérben Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakcióvezetője 2018. szeptember 29-én.