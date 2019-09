A magyar mezőgazdaság egyik meghatározó növénye, a kukorica közel 983 ezer hektáros vetésterülete tavalyhoz képest 4,6 százalékkal nőtt, a 8,2 tonna/hektár körüli terméshozam az elmúlt öt év átlagánál 9,5 százalékkal lesz várhatóan magasabb. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint 8 millió tonnára becsülhető a várható termés.

Az őszi betakarítású növények között szintén kiemelt jelentőségű a napraforgó, melynek aratása javában zajlik, az 570 ezer hektáros terület közel feléről már a raktárakba került a termés. A hozamok itt is kedvezőek, a 3 tonna/hektár körüli érték 7,1 százalékkal haladja meg az ötéves átlagot, a kamarai termésbecslés alapján pedig a várható termésmennyiség eléri az 1,7 millió tonnát.

A cukorrépa betakarítása is folyik, a termés várhatóan a 880 ezer tonnát kissé meghaladja. A gazdák igen kedvező hozamokra számíthatnak, az első mérések szerint országos átlagban 65 tonna/hektár felettinek ígérkezik a termés, melynek a cukortartalma is megfelelő lesz.

A szója vetésterülete a tavalyi évhez képest változatlan, a termésbecslés alapján több mint 173 ezer tonnás termés ígérkezik. A várható hozamok itt is igen kedvezőek, megközelítik a 3 tonna/hektárt, ami az elmúlt öt év javuló átlagához képest is további 15,8 százalékos emelkedést jelent, ez pedig világosan mutatja, hogy a növény egyre gazdaságosabban és versenyképesebben termelhető hazánkban is.