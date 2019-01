Mint amikor a legkisebb királyfi elindult szerencsét próbálni, de nem csak a fele királyságot kapta meg, hanem rögtön a birodalom egyik királya is lesz. Így járt Little G Weevil, Szűcs Gábor, aki sikeres hazai blues zenészként döntött úgy 2004-ben, hogy elmegy tanulni és szerencsét próbálni a műfaj őshazájába. Pár év múlva megnyerte a legrangosabb versenyt,az International Blues Challenge-et , majd jelölték a Blues Music Awardra, a blues „Oscarjára”. Most 14 esztendő elteltével végleg haza költözik.