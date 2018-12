A megismételt szavazásra azért került sor, mert az első alkalommal nem sikerült átverni a bevándorlás felpörgetését célző jogi keret kialakítását.



Először nem volt meg az abszolút többség, ekkor a jelentéstevő technikai hibákra hivatkozott. Nevetséges, de csak azért nem kacagunk rajta, mert ez nem egy rádiókabaré, hanem a sorsunk fölött a demokráciára fittyet hányva döntő grémium ügyeskedése.



Ma azonban a bevándorláspárti elit nagy örömére sikerült megszavazni úgy, hogy a bevándorláspártiaknak kedvező eredmény szülessen: 429 támogató, 194 elutasító és 41 tartózkodás mellett elfogadott határozatban az EP-képviselők felszólítják az Európai Bizottságot, hogy áprilisig tegyen javaslatot a migránsvízum jogi kereteinek kialakítására.



Ha körülnézünk a világban, láthatjuk, hogy globális szinten zajlik a migráció erősítése: a napokban Marokkóban szavazták meg az ENSZ migrációs csomagját, az Unióban is jól halad Soros György tervének megvalósítása, azaz migránsokkal elárasztani Európát.



Fotó: Fernando López Aguilar, a spanyol szocialista jelentéstévő



Persze a vezényszavak most is az emberség, az elfogadás, a tolerencia, meg ki tudja még milyen megerőszakolt kifejezések voltak. Kár, hogy a spanyol szocialista jelentéstévő, Fernando López Aguilar csak az európai emberek érdekeit hagyja figyelmen kívül.



Ha már jelentéstévőnél tartunk, milyen érdekes, hogy technikai hibák miatt újra szavazásra lehetett bocsátani a migráció legalizálást tematizáló kérdést, de Magyarországgal kapcsolatban Sargentini asszony vádiratának kétes megszavazása senkit sem izgat.



Mint ismert, akkor úgy sakkoztak a bevándorláspárti képviselők, hogy mindenképp meglegyen az abszolút többség, azaz nem vették figyelebe a tartózkodó szavazatokat.



Innen látszik, most már duplán is, hogy az Unió nem tartja be a saját szabályait sem. Antidemokratikus működésük egyetlen mozgatórugója a bevándorlás gyorsítása, könnyen megvehető szavazórétegek importálása, hisz érzik, hogy politikai EKG-jük simulni kezd.

Borítófotó: az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén megszavazta a migránsok uniós beutazási kereteit rögzítő, humanitárius vízum bevezetését kezdeményező jelentést (Dominique Hommel, European Union 2018)