Ha akármilyen művészeti díjátadót is rendeznek az Egyesült Államokban, akkor számítani lehet a szakmában uralkodó liberális elit bevándorláspárti és Trump-ellenes kiszólásaira. A mostani Golden Globe-on sem történt ez másképp.

Brad Simpsont, az American Crime Story rendezője a sorozat második évadáért részesült a művészeti elismerésben, és beszédében szükségét érezte, hogy nekimenjen Trump politikájának.



Ugyan a művész nem említette az amerikai elnök nevét, de felszólalásában egyértelműen a republikánus elnökre utalt, és egyértelműen bevándorláspárti kijelentéseket tett - számolt be az esetről a Breitbart jobboldali hírportál.



„Azt mondják nekünk, hogy gyűlölni kell azokat, akik mások mint mi. Azt mondják nekünk, hogy félni kell azoktól, akik mások mint mi. Azt mondják nekünk, hogy falakat kell építenünk magunk köré” - mondta beszédében az amerikai rendező.

Az amerikai liberális elit szép szavak mögé bújva ismét az illegális bevándorlás mellett tesz hitet, és gyűlölködőnek bélyegzik azokat, akik az USA határait szeretnék megvédeni.

Simpson emellett azt is mondta, hogy lázadni kell az ilyenfajta politika ellen, mind az utcán, mind a szavazófülkékben.



A hollywoodi liberális elit többször is nekiment már Donald Trumpnak, és politikájának, emlékezetes módon többen is kilátásba helyezték, hogy elhagyják az országot, ha a republikánus politikus nyeri a választást. A szerencse viszont az, hogy az Egyesült Államokat nem ez a szűk tízezres réteg képviseli, hanem a vidéki Amerika milliói, akik nem szeretnének illegális bevándorlókkal együtt élni.

Borítófotó: MTI