Kim Lane Scheppele Magyarország szakértőnek tartja magát, gyakran meg is nyilatkozik, ha hazánkról van szó. A szakértelem esetében azt jelenti, hogy objektívnak nevezhető ténymegállapítások helyett minden adandó alkalommal belerúg Magyarországba.



A Népszava mai számában az amerikai jogtudós kezdésnek kijelenti, hogy Magyarország nem is demokrácia. Valószínűleg nem tűnt fel a professzornak, hogy hazánkban lassan egy hónapja folyamatosan tüntetnek a kormány ellen. Ez pedig nem a diktatúrák ismérve. A tüntetésről pedig ellenzéki sajtóorgánumok tucatjai számolnak be. Egy szó, mint száz: nem igaz, amit Scheppele állít. De erős nyitás ez, kérem, de a hazai balliberális szabadcsapatok a Jobbikkal kiegészülve tapsolhatnak örömükben.



Majd egy félmondattal a határontúli magyarokba is belerúg, szavai szerint az elszakított területeken élő honfitársainknak adott szavazati jog nem más, mint mandátumnövelő trükk. Gyurcsányi tempó ez a professzortól, aki nem tudhatja, milyen az anyaországtól elszakítva élni.



Ám hiába él az Egyesült Államokban Kim Lane Scheppele, a távolság nem akadályozza meg, hogy brüsszelita legyen. Kívánatosnak tartja ugyanis, hogy hazánkat kívülről regulázzák meg, akár azzal, hogy a támogatásokat is felfüggesztik. Scheppele asszony valószínűleg nincs tisztában azzal, hogy az Uniótól kapott támogatások nem könyöradományok, hiszen mi is fizetünk be a közös kasszába, emellett piacainkkal az EU országai kifejezetten jól jártak.

Scheppele legnagyobb dobása a végére maradt. Az Egyesül Államokban élő professzor olyan tűpontosan látja Magyarország és a kormány helyzetét, hogy jósgömbjébe belenézve meglátta: Orbán Viktor egy „Nemzetközi Diktátorszövetséget” szeretne létrehozni, mivel a fehérorosz elnökkel fog tárgyalni az év során. Nem egészen három éve Merkel is találkozott Lukasenkával, íme, így működik a haladók kettős mércéje.



De nem a mai nagyinterjúja volt az egyetlen Magyarországot támadó kinyilatkozása: 2017 végén a 168 órának Gyurcsány Ferencet dicsérte. Szavai szerint a szemkilövető miniszterelnök tehetséges és karizmatikus politikus. Hozzátennénk, Gyurcsány Ferenc volt Magyarország legrosszabb miniszerelnöke. William Easterly, az egyik leghíresebb, gazdasági fejlődést kutató közgazdász és szerzőtársa, Steven Pennings tanulmánya alapján kijelenthető: Gyurcsány ideje alatt 1-1,5 százalékkal rontotta a gazdasági növekedést évente. A közgazdászok által publikált cikkben Gyurcsány olyan emberek között szerepel, mint Pol Pot vagy Mao Ce-tung.



Ugyanebben a cikkben arról is beszélt, hogy szeretné segíteni a magyarokat, hogy visszanyerjék a szabadságukat. Elsőkörben mondjuk tiszteletben tarthatná a választási eredményeket.



Szintén két éve beszélt a HVG-nek arról, hogy Magyarország milyen szörnyű hely. A reptéri rendőrségről azt vizionálta, hogy őt figyelik, s féltette a magyar barátait, mert vele találkoztak. Elmondása szerint hazánk nem szabad ország, s ezt, ha néha napon itt jár, nagyon érzi. Vagy a barátai mondják el neki.



Scheppele ugyanazokat szajkózza, mint Soros hű szövetségese, Judith Sargentini holland EP-képviselő, az elhíresült jelentés írója. A jelentésben feltűnik a Princeton Egyetem neve is, mint forrás. Sejthető, hogy Sargentini az örök kritikus Scheppele meglátásaira hagyatkozott a hazugságoktól hemzsegő politikai pamfletjének megírása közben.

