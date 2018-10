Rossz hír a rossz hírek terjesztőinek: a francia La-Rochelle Egyetem kutatóinak tanulmánya szerint a Csendes-, valamint az Indiai-óceán korallzátonyainak kilencven százaléka nőtt, vagy legalábbis nem vesztett a területéből.

A kutatásban a tudósok harminc korallzátony több mint hétszáz szigetét vizsgálták meg, és jutottak a fenti következtetésre.



Persze ez nem érte meglepetésként a klíma-realistákat: Nils-Axel Mörner – másokkal egyetemben – már évek óta hangoztatja, hogy a globális felmelegedés nincs veszéllyel a szigetekre.

Először is, a tengerek szintje évszázadok óta növekszik, és nincs jel arra, hogy ez az utóbbi időben felgyorsult volna.

Másodsorban, ahogy arra már Darwin is rájött jóval előttünk, ahogy a tengerek és óceánok szintje nő, úgy nőnek a korallok is, a túlélés érdekében.



Az ENSZ is felült a globális felmelegedés járatra, korábbi előrejelzésük alapján 2010-re ötvenmillió klímamenekült útnak indulását jelezték előre, ezzel szemben nyolc évvel ezelőtt egész pontosan nulla klímamenekültet regisztráltak.



Tuvalu szigete továbbra is lakott, és nem vesztett a területéből, a Maldív-szigetek pedig további repülőtereket épít a növekvő turizmus miatt.



Egyetlen egy sipákoló sem kért még elnézést Nils-Axel Mörnertől és társaitól, akik ki merték mondani az igazságot a tengerszint növekedéséről, és kutatásokkal támasztották alá állításaikat.



Többször foglalkoztunk már olyan mítoszokkal, melyek a klímakatasztrófákat és a világvégét vetítették elő. Előző számunkban egy összeállítást szenteltünk a témának, ahogy korábban arról is beszámoltunk, miként sült el visszafelé a német „zöldforradalom”.

Várkonyi Gábor autóipari szakértő pedig nemrég arról beszélt lapunknak, hogyan sodorja veszélybe az európai autóipart az indokolatlan klímapara.

