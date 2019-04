A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) ismét Startup Budapest Fórumot rendezett a Bálnában, a Startup Budapest Tavasz rendezvénysorozatának részeként. A fórum, melyen a BVK 9. Be Smart startup versenyének nyertesei átvették az okleveleiket, az Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Program EYES projektjének zárórendezvénye is volt egyben.

A 9. Be Smart versenyre 63 startup jelentkezett, a zsűri 20 nyertest választott ki, melyek Budapest Főváros és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával a dublini Futurescope konferencián, a Rheinland Pitch on Danube versenyen, a lisszaboni Smart City Summiton és a think.BDPST kísérőrendezvényén, a Start-up Expón mutatkozhatnak be.

Az ilyen rendezvényekkel lehetőséget kívánunk nyújtani a fiataloknak arra, hogy pozitív példákat lássanak, felismerjék, hogy érdemes a startup ötletekkel foglalkozni, mert ezekből termék és sikeres vállalkozás is lehet. A BVK ezen a hosszú úton segíti a vállalkozókat, a főváros, a kormány és az új befektetési tőkealapok pedig támogatják a startupokat. Mindez lehetőséget teremt arra, hogy az új ötletek megvalósulhassanak, elősegítve Budapest és a magyar gazdaság fejlődését – mondta Dr. Bagdy Gábor, Budapest főpolgármester-helyettese.

Európa legjobb városa a startupok számára Budapest, ezt igazolja, hogy fővárosunk az elmúlt hónapokban minden innovációval foglalkozó városlistán az élre tört. Tavaly elnyertük az unióban megszerezhető legrangosabb elismerést, a Startup Europe díjat a startupok számára legjobb közigazgatás kategóriában. Egy friss brit elemzés szerint Budapest Európában a legjobb város a startup vállalkozások indításához – hangsúlyozta Szalai Piroska, a BVK kuratóriumi elnöke.

A startupok nagyon fontos szerepet játszanak a mesterséges intelligencia alkalmazások fejlesztésében és elterjesztésében, mivel számos ötlet, új elképzelés tőlük ered, és ezeket egyre inkább alkalmazni fogják, szinte minden iparágban. Egy-egy új alkalmazással az üzleti vállalkozások sokkal hatékonyabbá tehetik a működésüket, jobb szolgáltatást tudnak biztosítani a fogyasztóik számára – mondta Jakab Roland, a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnöke.

A rendezvényen Hogyan hódítson meg új nemzetközi és belföldi piacokat egy magyar startup? címmel kerekasztal beszélgetést folytatott Kölkedi Krisztián, az NKFIH elnöki tanácsadója és startup szakértője, Paulovits Ádám Márton, Budapesti Értéktőzsde Kibocsátói Akvizíciók Igazgatóságának igazgatója, Horváthné Négyessy Katalin, Magyarország Lisszaboni Nagykövetségének külgazdasági attaséja, Králik Tamás, a Mindtech Apps CEO-ja és Bogár Pál, a Sincroll Drive Technologies Kft. vezetője, a Rheinland Pitch on Danube 2019 döntőjének győztese.