Az SOS Méditerranée nevű szervezet az utóbbi időben itthon is közismertté vált. Fő tevékenysége, a migránsok taxiztatása Európába, igaz hajókon. Most kiderült, hogy a Soros Györgyhöz is köthető szervezet 2017-ben 540 ezer euró értékben tudta hirdetni magát különféle francia csatornákon, teljesen ingyen.